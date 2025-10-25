Norris logra la pole en México y frena a Verstappen; Piastri sigue perdido (7º)

Lando Norris se ha empeñado en frenar la racha imparable de Max Verstappen, que en cuatro grandes premios ha recortado 64 puntos al líder del Mundial, Oscar Piastri. Red Bull es el único equipo que sigue evolucionando su monoplaza de 2025 a estas alturas, a falta de cinco pruebas para la clausura del Mundial, pero esta vez la apuesta no ha funcionado. El vigente campeón no pudo con McLaren y Norris, que se adjudicó la pole para el Gran Premio de México.

Ferrari brilló, pero Norris pudo con ellos, con Max, relegado a la quinta posición de parrilla y con Piastri, que saldrá muy lejos de cabeza, en séptima plaza (por la sanción a Sainz).

Q1: Aviso de Norris

Después de un viernes dominante, Verstappen se quejó de falta de agarre por la mañana en Libres 3 y Piastri siguió desaparecido en combate. Ambos terminaron a medio segundo de Lando Norris, que ‘despertó’ para liderar el último ensayo antes de la batalla por la pole en México.

El británico, a 14 puntos de su compañero Piastri en el campeonato, parece más cómodo que el australiano con el McLaren en los últimos grandes premios y afrontó la vigésima clasificación de la temporada decidido a distanciar a sus dos rivales directos.

Norris marcó la referencia de inicio en la ‘qualy’ y Verstappen, a pesar cometer un error en la curva 9, se situó en top cinco provisional. La pista mejoró notablemente y también lo hicieron los McLaren y Bearman, intercalando el Haas entre Norris (1.16.8) y Piastri.

Hadjar escaló a la primera plaza (1.16.7), seguido de Hamilton, Russell Norris, con Max, noveno. Sainz y Alonso encarrilaron el pase a segunda ronda con más apuros para Fernando, mientras los eliminados fueron Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll y Colapinto.

Alonso se bajó del coche por un problema en el tren delantero tras completar apenas doce vueltas en Libres 3 y sin poder hacer una simulación de clasificación con blandos. Este nuevo contratiempo en Aston Martin le hizo salir a ciegas a la ‘qualy’.

Q2: Alonso, KO

Verstappen volvió a la ‘carga’ en Q2 , pero Leclerc le descabalgó de la primera posición (1.16,6) y Sainz también le superó con una vuelta soberbia que le dejó tercero. Norris dio un nuevo ‘zarpazo’ de cuatro décimas (1.16.2), mientras Piastri seguía sin reaccionar, a 1 segundo de su compañero.

Max mejoró en su último intento, pero se quedó aún a 3 décimas de Lando y también se vio precedido por Hamilton y Norris. Los descartados en esta ronda fueron Tsunoda, Ocon Hülkenberg, Alonso y Lawson. El asturiano , preparado para sufrir en México, partirá 14º.

Q3: Quinta pole para Norris

El primer asalto parecía para Norris ( 1.16.170), manteniendo la distancia de 3 décimas sobre Verstappen, pero Leclerc dio la sorpresa para anotarse la pole provisional (1.15.991) con una vuelta excepcional. La buena forma de Ferrari también quedó patente con el tercer puesto de Hamilton, por delante de Max.

En el último intento de los aspirantes, con blandos nuevos, se confirmó el 'golpe' de Norris (1.15.586), que firmó su quinta pole del años frente a Leclerc y Hamilton. Russell relegó a Verstappen a la quinta plaza y Piastri cayó a la octava plaza, superado por Sainz.

Carlos Sainz, ganador en México hace justo un año, todavía vestido con los colores de Ferrari, avisó que su Williams estaría “al límite entre Q2 y Q3” en el trazado mexicano, propicio al estilo del piloto madrileño y no tanto a las características del FW47. Con una penalización de cinco puestos en la parrilla de este domingo tras su accidente con Antonelli en Austin, Carlos lo dio todo para clasificar “lo más arriba posible", con la difícil misión de remontar.

“Siento que estamos en un gran momento ahora mismo, finalmente todo ha encajado para mí, y soy rápido los sábados, muy rápido los domingos. Solamente espero poder tener un fin de semana limpio. Logramos remontar en Singapur comenzando en el puesto 18, así que aquí esperamos que también sea posible”.