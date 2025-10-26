David de la Fuente, campeón de la Pedestre: "Tengo ganas de llorar, no me lo creo; ha sido brutal"

El salmantino David de la Fuente, afincado en Galicia desde hace una década, se proclamó este domingo, en el corazón del casco histórico de Santiago, campeón de la Carreira Pedestre Popular 2025. "Tengo ganas de llorar, no me lo creo. Ha sido brutal, una carrera durísima", afirmó tras cruzar la línea de meta situada en la Praza do Obradoiro, después de superar al duatleta fenense Iván Puentes en los últimos metros de la carrera, en una exhibición de fuerza en el tramo final.

El atleta del Club Deportivo Pinarium, muy emocionado, añadió que volverá en las próximas ediciones "para intentar revalidar el título".

Así ha sido la 46ª Carreira Pedestre de Santiago /

De la Fuente, que se impuso en Santiago con un tiempo de 36:29, está firmando un gran año 2025, con triunfos en el 10K de Padrón y en la Carreira Pedestre del Concello de Frades.

Además, el pasado mes de julio, también en Santiago, conseguía las medallas de oro de 5.000 y 800 metros en los Campeonatos Gallegos de Atletismo en Pista al Aire Libre. Y en una demostración más del extraordinario estado de forma que exhibe en los últimos tiempos, el atleta residente en Marín también se proclamó en 2025 subcampeón de España de 5Km en ruta en Palma de Mallorca.