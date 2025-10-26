David De la Fuente, Uxía Pérez y dos formas de triunfar en la Pedestre

David De la Fuente y Uxía Pérez Bugarín fueron los grandes triunfadores de la 46ª edición de la Carreira Pedestre de Santiago, organizada por EL CORREO GALLEGO. El Obradoiro y unas condiciones climatológicas óptimas coronaron a los dos corredores, que implementaron estrategias muy diferentes para vencer en las calles picheleiras. De la Fuente ganó tras una remontada brutal en los metros finales, mientras que la atleta aventajó por más de tres minutos a Laura Solsona, segunda clasificada.

Susana López Carbia

Después de unos días de tiempo irregular, el sol fue el gran protagonista de un fin de semana que estuvo marcado por el cambio horario. Con una hora más de descanso, los atletas acudieron a la línea de salida con antelación en busca de calentar correctamente. De esta forma, a las 10.00 horas comenzaba la carrera con el pistolazo de salida, que corrió a cargo de Carlos Adán.

Desde una Avenida de Xoán XXIII hasta la bandera, la Pedestre consumía sus primeros metros a un exigente ritmo. Daniel Maneiro ejercía de liebre en los compases iniciales de la prueba, donde los grandes favoritos optaban por no descubrir sus cartas. El respeto fue máximo en la cabeza de carrera. Alejandro Fernández y Roberto Trigo escoltaban al deportista del Atletismo Pino, a medida que la prueba subía de revoluciones a su paso por la Rúa do Camiño Francés.

Maneiro se afianzaba en los primeros puestos, mientras su compañero de equipo Yago García lo escoltaba desde la segunda fila. Momentos de tensión tras el paso por Fontiñas. Los grandes favoritos, Iván Puentes y David De la Fuente, cogían sitio y el pelotón temía el ‘hachazo’. Y el cambio de ritmo no tardaba en llegar.

Ambos corredores, acompañados del insistente Yago García, se lanzaban, aprovechando la pendiente negativa de la Rúa de San Pedro para dinamitar la Carreira. Un cambio de velocidad sorpresivo que dejaba sin respuesta a la gran mayoría del grupo de cabeza. La Pedestre se había roto.

David de la Fuente vence en el sprint final a Iván Puentes / A.H., L.P., C.A., X.A.

Mehdi Elnabaoui se apuntaba a la fiesta en Rúa da Virxe da Cerca, completando un selecto elenco de cuatro atletas que se jugarían la victoria. Igualdad máxima entre la cabeza, donde De la Fuente asumía el mando en la entrada de la prueba a la Zona Nueva de la ciudad. Y así se mantuvo hasta la llegada al campus universitario. Iván Puentes volvía a cambiar de ritmo, esta vez en el paso por la Avenida das Ciencias. García y Elnabaoui no resistieron la velocidad del ferrolano, mientras David De la Fuente se resignaba a renunciar al triunfo tan pronto.

Los favoritos monopolizaban la carrera, a medida que la distancia con sus perseguidores era cada vez mayor. Se alcanzaba el ecuador de la prueba y, tras pasar por la zona de avituallamiento, ambos corredores medían sus energías ante un público de Galeras entregado.

La paridad era absoluta y, una vez más, todo parecía indicar que la cuesta de Vite determinaría el destino de la Carreira. No quiso esperar hasta la pendiente un Puentes que atacó en Santa Isabel, abriendo un pequeño hueco respecto a su rival. Apenas cinco metros de separación entre los aspirantes al triunfo antes de afrontar un momento crucial.

La pequeña diferencia sirvió como combustible para el corredor del Atletismo Narón, el cual subió la famosa cuesta con amplia suficiencia, dejando a su contrincante a una distancia considerable. Oficialmente, la Pedestre había explotado en cachitos. Puentes era líder en solitario, mientras De la Fuente parecía quedar ‘tocado’ en tierra de nadie tras la reacción del ferrolano.

Ana Pérez Bugarín en la llegada a meta en la praza do Obradoiro / A.H., L.P., C.A., X.A.

Iván dominaba con puño de hierro la prueba. Aupado por los vítores de los aficionados, Puentes se encaminaba a la victoria en su tránsito por las primeras callejuelas de Zona Vieja. Volaba el deportista del Atletismo Narón, pero su rival, aparentemente descartado en la lucha por la victoria, se guardaba un último truco.

El líder llegaba a la recta de la Rúa do Villar con una ventaja que parecía definitiva. Ambos corredores exprimían al máximo sus últimas fuerzas al tiempo que De la Fuente se acercaba peligrosamente a la posición de Puentes. Últimas dos curvas de infarto en las que el atleta del Club Deportivo Pinarium firmó un sprint espectacular que le otorgó la victoria ante la incredulidad de un Iván Puentes que había liderado la prueba durante gran parte del recorrido.

Finalmente, David De la Fuente se estrenó con victoria en la Pedestre de Santiago (36:29), Iván Puentes fue segundo (36:30) y Mehdi Elnabaoui (36:52) completó el podio.

En la categoría femenina, Uxía Pérez Bugarín del Celta Atletismo (43:02) imprimió un ritmo diabólico que dejó sin opciones a todas sus contrincantes. La gran favorita al título no defraudó y recoge el testigo de Laura Santos, ganadora en las dos últimas ediciones. La tudense, tercera en 2024, completó la prueba en solitario, seguida por Lara Solsona (45:03), del Marineda Atletismo, y Segoña Domínguez (46:16), del Ourense Atletismo.

De esta forma, la 46ª edición de la Carreira Pedestre de Santiago volvió a no defraudar, inundando las calles de una ciudad compostelana que vibró con el esfuerzo de todos los deportistas. Un final de infarto, una exhibición de potencia y el compromiso demostraron el porqué esta prueba es sin lugar a duda ‘la carrera más bonita del mundo’.