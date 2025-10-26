Miles de atletas toman hoy las calles en el día grande del deporte santiagués: estos son los favoritos

Hoy es el gran día. La Carreira Pedestre Popular de Santiago 2025 dará comienzo a las 10.00 horas en la avenida de Xoán XXIII. Hasta 3.828 atletas se reunirán en Compostela para disputar una competición que nació el 22 de octubre de 1978 y que solo el covid pudo detener durante un par de años. Por ello, esta será la edición número 46 de la carrera.

Los deportistas que correrán los 12 kilómetros de la prueba se congregarán en el lugar 15 minutos antes para ocupar su puesto en la salida de la misma y, cuando llegue la hora, Carlos Adán, un exitoso atleta gallego que llegó a ser olímpico y que ganó es ta misma prueba en dos ocasiones, dará el pistoletazo de salida para que los corredores den inicio a la carrera santiaguesa. Una hora y media después de que comiencen los adultos, será el turno para la carrera de los más jóvenes, en la que participarán unos 1.318 menores. Una vez se conozca a los ganadores de la prueba se entregarán los trofeos y los premios en metálico en el palco de la Praza do Obradoiro. Cabe resaltar que el valor de los premios será el mismo tanto para hombres como para mujeres. Además, habrá un premio especial para el equipo que quede como primer clasificado de la prueba, con 10 corredores en línea de meta entre los primeros.

Así pues, hoy se celebra una prueba histórica a nivel deportivo y social para la capital gallega, donde los atletas recorrerán el grueso de la ciudad y podrán disfrutar de sus monumentos y paisajes. La previsión inicial apunta a que no se aguardan precipitaciones importantes. No obstante, en caso de lluvia los corredores deberán de tener precaución con los tramos más resbaladizos para evitar posibles lesiones.

Los voluntarios Esta carrera no sería posible sin el apoyo de los voluntarios que mantienen viva una prueba con tantos años a sus espaldas. Para llevarla a cabo eson muchos los voluntarios que toman parte activa para retomar esta carrera. Entre las funciones a cargo de este personal de la prueba están la entrega de dorsales y el montaje y desmontaje del equipo que se precisa para su realización.

Todo está preparado para que este domingo a las diez de la mañana el gran campeón Carlos Adán y a las once y media la santiaguesa Fátima Paz en escolares procedan a dar el pistoletazo de salida de la 46ª edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago desde la avenida de Xoán XXIII, que será retransmitida en directo por la TVG2.

Serán 2.704 son hombres y 1.124 mujeres, entre los que hay 1.318 escolares, los que competirán por las calles santiaguesas en la que muchos atletas se atreven de calificar como la carrera más bonita del mundo, tanto por el escenario en el que se desarrolla como por la ubicación de la meta en la plaza del Obradoiro, meta de todas las peregrinaciones, y además por el papel de un público que no deja de animar a lo largo de los doce kilómetros de recorrido.

Una imagen de la Carreira Pedestre de escolares en 2024 / Jesús Prieto

Los favoritos

Todo apunta a que en esta ocasión el triunfo se pagará muy caro, ya que ante la ausencia de los ganadores de la pasada edición –Esteban Iglesia, porque abandonó la práctica deportiva para preparar la oposición a policía nacional cuyo examen tuvo este mismo fin de semana, y Laura Santos, por una lesión que arrastra desde febrero– son varios los corredores que optan por inscribir su palmarés en la prueba atlética compostelana.

En la categoría masculina todo apunta a un duelo entre David de la Fuente e Iván Puentes, que llegan en un excelente estado de forma, aunque también participa el veterano Alejandro Fernández, que fue el mejor en la edición disputada en 2018 protagonizando uno de los mayores actos de justicia deportiva, ya que anteriormente había sido segundo hasta en cuatro ocasiones. Su empeño hizo que finalmente pudiera elevar los brazos en la meta de la plaza del Obradoiro. En esa lista de favoritos, siempre se puede sumar algún atleta portugués.

La lucha por el triunfo final se presenta quizá menos abierta incluso en la categoría femenina. La ausencia de Joselyn Brea, de su hermana Edymar y de Ester Navarrete abre mucho el abanico de favoritas, aunque todo apunta a Uxía Pérez Bugarín, una habitual entre las mejores en la prueba atlética santiaguesa.

Búscate en la Carreira Pedestre /

El espectáculo está servido para que los amantes del buen atletismo puedan disfrutar de la que muchos califican como la carrera más bonita del mundo por todo lo que engloba, desde el marco incomparable de la ciudad con una meta inigualable, hasta un público que no deja de animar en toda la mañana a cada uno de los corredores.

Participantes ilustres

Entre las personas que formalizaron la solicitud de su dorsal destacan el presidete de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, o el propio presidente de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín, quienes con distintos objetivos tomarán la salida hoy a las diez de la mañana de la compostelana avenida de Xoán XXIII.