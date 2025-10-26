Un nacimiento que sorprendió a todos

La Carreira Pedestre de Santiago se acerca al medio siglo recuperando el ímpetu de sus mejores años. Del papel de los dorsales se pasó a la tecnología y se fue adaptando a los nuevos inventos con rapidez y solvencia.

Echando la vista atrás, concretamente al año 1978, las instalaciones de EL CORREO GALLEGO se situaban en la céntrica calle del Preguntoiro, en plena zona monumental y a apenas unos metros de la Catedral. Su rotativa era la autora cada noche de una banda sonora a la que se acostumbraron tanto los vecinos de la calle Altamira que, cuando la máquina fue trasladada, a alguno le costó volver a conciliar el sueño, según reconocía, porque echaba de menos el ruido de los engranajes por los que pasaba el papel antes de empaparse con la tinta que se convertiría en noticias.

Aquel 1978 era muy especial para el rotativo nacido en Ferrol cien años antes pero instalado en la capital gallega desde décadas atrás. Se cumplía un siglo de su existencia. Una fecha tan señalada no debía pasar desapercibida, por lo que se idearon cien actos para celebrar a lo largo del año.

Desde el periódico santiagués se barajaron varias opciones, siempre pensando en conseguir la vinculación de la sociedad con cada actividad de las programadas para que quedara constancia de la apertura del periódico a la ciudadanía. Esa fecha debía quedar marcada para siempre. Y a poder ser con trazo grueso.

Entre los actos barajados inicialmente se pensó en efectuar carreras atléticas por categorías, con salida y llegada en la Praza do Obradoiro. Esta idea tenía una razón de ser. A finales de los setenta el atletismo se organizaba compitiendo según las edades establecidas federativamente. Había carreras para infantiles, juveniles, juniors... y todas se dividían según fuesen de ámbito masculino o femenino.

Pero ahí surgió la figura de Emilio Navaza, quien después sería jefe de la sección de Deportes del rotativo santiagués. Nacía el pedestrismo y él supo ver la oportunidad de coger el tren. No tenía dudas y así se lo transmitió a los por aquel entonces responsables de la organización de los actos del centenario. Había que realizar una única prueba en la que pudiesen participar jóvenes con quienes ya no lo eran tanto y en la que pudieran correr codo con codo hombres y mujeres.

Aquella prueba pensada para celebrar el centenario del periódico compostelano asombró a los propios organizadores, que habían adquirido 500 medallas para premiar a los que alcanzaran la línea de meta sin sospechar siquiera que en los mostradores del número 29 de la calle Preguntoiro se agolparían durante días largas colas de gente para poder hacerse con un dorsal que daba derecho a correr aquel 22 de octubre. Las previsiones se superaron, hasta el punto de que serían 2.500 los atletas que partirían del Obradoiro.

La realidad es que de aquellos cien actos programados solo se mantiene la Carreira Pedestre Popular de Santiago, que se dejó de organizar únicamente en los dos años de pandemia. Sin duda fue el mayor acierto del periódico santiagués para celebrar su centenario.