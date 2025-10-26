Dixon gana en Sepang, González se cae y Moreira le arrebata el liderato

El británico Jake Dixon (Boscoscuro) logró la victoria en solitario en el Gran Premio de Malasia de Moto2 que se ha disputado en el circuito de Sepang, en el que el brasileño Diogo Moreira (Kalex) le arrebató el liderato del mundial al español Manuel González (Kalex).

Dixon se impuso con autoridad en una carrera accidentada que vivió la segunda bandera roja de la jornada tras la de Moto3, por delante del colombiano de origen español David Alonso (Kalex) y del belga Barry Baltus (Kalex).

El líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), salió bien y recuperó posiciones, pero acabó rodando por los suelos en la curva quince, cuando el brasileño Diogo Moreira, que salía mucho más atrás, se puso tras su rebufo.

La quinta posición de Diogo Moreira le da el liderato del mundial con nueve puntos de ventaja sobre Manuel González.

Daniel Holgado no falló en la salida y se puso líder ya a las primeras de cambio desde la 'pole position', con su compañero de equipo, el colombiano de origen español David Alonso (Kalex) recuperando varias posiciones, desde la quinta hasta la tercera.

Como Alonso, el líder del mundial, Manuel González, que avisó antes de la carrera de que iría al ataque en las vueltas iniciales, recuperó una posición en el giro inicial, mientras que el brasileño Diogo Moreira (Kalex), su rival más directo por el título, pasaba de la decimosexta posición al undécimo lugar.

Ya en esa vuelta inicial se fueron por los suelos el estadounidense Joe Roberts (Kalex), el sudafricano Darryn Binder (Kalex) y los españoles Daniel Muñoz (Kalex) -que tenía que cumplir una doble 'vuelta larga' que luego se canceló al ser una carrera nueva-, y Alonso López (Boscoscuro), si bien poco después se tuvo que mostrar bandera roja como consecuencia de la caída del estadounidense, cuya moto no se pudo recuperar mientras estaban todos los pilotos en la carrera.

Al no haberse completado la segunda vuelta, Dirección de Carrera decidió repetir la salida, esta vez por el procedimiento rápido, en el orden tal cual se había establecido tras la clasificación oficial y con el recorrido recortado de 17 a 11 vueltas para garantizar una buena visibilidad durante la misma.

En la segunda salida, salvo Darryn Binder y Joe Roberts, pudieron estar todos los perjudicados en pista, y una vez más Daniel Holgado supo imponer su velocidad desde la 'pole position', esta vez por delante de Albert Arenas (Kalex) y Jake Dixon (Boscoscuro), con el líder del mundial en una meritoria cuarta plaza y Moreira undécimo.

Holgado tiró con fuerza para intentar romper la carrera, pero tras su estela se pegaron Dixon, Arenas y González, que comenzaron a adelantarse y propiciaron que el líder tomase unos metros de ventaja.

Pero en la apurada de frenada de final de recta, al comienzo de la segunda vuelta, Manuel González se equivocó al coger la trayectoria interior, lo que le hizo perder varias posiciones -sexto- al irse largo, mientras Diogo Moreira era décimo y tenía sus más y sus menos con el español Izan Guevara (Boscoscuro).

Sin perder los nervios, González consiguió superar a Albert Arenas para situarse quinto y comenzar la caza del belga Barry Baltus y el colombiano David Alonso, mientras que Daniel Holgado no lograba despegarse del británico Jake Dixon, que asumió el liderato de la carrera en la tercera vuelta sin apenas oposición del español.

Dixon comenzó a tirar con fuerza en cabeza de carrera para romper la misma y el fuerte ritmo propició algunos sustos entre sus perseguidores, como los protagonizados por David Alonso o Barry Baltus, que consiguieron controlar, aunque ello permitió al líder de la categoría pegarse al rebufo de ellos, mientras Moreira recuperaba un puesto y era octavo.

Al comienzo de la séptima vuelta Manuel González intentó superar por el interior de la primera curva del trazado a Barry Baltus, pero éste le devolvió el adelantamiento casi de inmediato, cuando Moreira había conseguido adelantar al español Alex Escrig (Forward) para ser séptimo y poco después al doblegar a Albert Arenas.

El británico Jake Dixon se mantuvo firme en el liderato de la carrera, ahora con David Alonso segundo a tres vueltas del final, tras superar a su compañero de equipo, Daniel Holgado, mientras Manuel González no podía con Barry Baltus y Diogo Moreira se acercaba a ellos.

En la delicada curva quince, y cuando iban a completar la decimoquinta vuelta, Manuel González se fue por los suelos, dejando libre el camino a Diogo Moreira para ponerse líder del mundial, al ocupar la quinta posición, sin querer ya comprometer en lo más mínimo su resultado.

Así, Jake Dixon ganó la prueba de Moto2 con holgura, seguido por David Alonso y Barry Baltus, que adelantó a Daniel Holgado en la penúltima vuelta, con Diogo Moreira quinto, por delante del trío formado por Albert Arenas, Alex Escrig y Daniel Muñoz.