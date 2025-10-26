Uxía Pérez Bugarín: "Ganar aquí es increíble; la Pedestre de Santiago es la carrera más importante de Galicia"
La tudense Uxía Pérez Bugarín, tercera el año pasado, logra su primer título en la 46ª edición de la prueba
Después de firmar un tercer puesto en la edición del año pasado, Uxía Pérez Bugarín, del Celta Atletismo, logró su primer título en la Carreira Pedestre Popular de Santiago. "Estoy muy contenta; la Pedestre de Santiago es la carrera más importante de Galicia. Ganar aquí es increíble, vine muchos años en edad escolar, con mi padre, que corrió la primera edición de esta prueba tan importante en Galicia y lo sigue haciendo", afirmó la atleta tudense después de cruzar la línea de meta.
Uxía Pérez dice sentirse muy bien en este inicio de temporada. "Aún es el inicio del calendario, pero las sensaciones son muy buenas", indicó tras completar los 12 kilómetros del recorrido en un tiempo de 43:02, mostrando un ritmo inalcazable para sus rivales en la categoría femenina, como muestran los más de dos minutos que le sacó a la segunda clasificada, Lara Solsona (45:03), del Marineda Atletismo.
"Me he sentido muy bien desde el principio y ganar aquí es algo único. Es la carrera más especial que se celebra en Galicia", subrayó Pérez Bugarín, quien también domina la modalidad de cross, como demuestran su final de curso 2024, cuando en apenas una semana ganó el Belarmino Alonso y el Trofeo San Miguel de Oia.
