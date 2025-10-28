La capital barcalesa se mide con la primera división: «É bo para o bar e coñecen unha vila bonita»

Marina lo tiene claro: «O partido deste martes entre a SD Negreira e a Real Sociedade non só é bo pra o bar, senón que os que veñan ata aquí poden coñecer esta vila tan bonita». Regenta el local hostelero de la Casa da Cultura en la capital barcalesa, y como la práctica totalidad del sector comercial, no ve más que alicientes en el encuentro de fútbol con un primera división. Así coinciden en otros establecimientos, como el Bar Fontana, el Trisquel, Tapas o en el Bar O Porto, pero también los autónomos, empresarios y vecinos en general.

Marina con un cliente en el bar que regenta en la Casa da Cultura de Negreira / ECG

Iván Guardado, precisamente, es hijo de los dueños del Bar Porto, y consciente de la expectación que se está generando entre los clientes. Pero también fue concejal de Deportes.Y sabe de lo que habla: «As categorías están para algo, e nós imos enfrentarnos cun primeira división; esperemos aguantar ben a primeira parte, porque o gran problema vai ser físico diante duns profesionais, pero oportunidades ten a SD Negreira, e se chegaran a penalties, xa sería histórico, pero a verdade é que o nivel está alto», reseña.

A la izquierda, Iván Guardado y a la derecha, Borja Pèrez / PS-ECG

Graduado en Informática, Guardado trabaja en Debullar junto a Borja Pérez, Ingeniero en Informática: «Revuelo hai na vila, e nunca tantos medios se viron por aquí; claro que vai ser positivo, porque que falen dun sempre é bo, e nós levamos xa catro anos patrocinando ao equipo, pero con que o Negreira meta un gol, estaría ben», augura el experto.

El sector hostelero, de cualquier forma, es el que acostumbra a abanderar las novedades, porque en sus barras las noticias se suelen conocer y valorar antes que en ningún otro establecimiento. Andy García, camarero en el Bar Trisquel, no es especialmente futbolero, «pero escoitase aos clientes falar moito deste encontro, porque están no tema, e non vai ser todo fútbol, porque todo o que veña para o pobo, é bo». Su jefe, Pablo, está totalmente de acuerdo con su testimonio, y no añade nada.

Comunidad venezolana

No demasiado lejos, Betsy Rivas atiende la barra del Bar Fontana. Es una de las integrantes de la cada vez más amplia diáspora venezolana en la villa, y da fe de que «la gente está superemocionada, full de emoción, y ni siquiera hay ya entradas», sonríe a pie de la máquina para preparar cafés. Añade que «la clientela lleva ya tiempo hablando de este partido, y además, parece que quería que fuera la Real Sociedad el oponente», confirma. Asegura que la comunidad de su país «está con el Negreira, claro», pero también deja caer un dato igual de contundente: «En el equipo visitante tenemos dos jugadores de Venezuela... a ver».

Betsy Rivas en el Bar Fontana de Negreira / ECG

Ya en la Praza do Concello abre sus puertas en Bar Tapas, donde trabaja Cris. «Suponemos que también es bueno para el resto de los comerciantes que se juegue el partido, pero la verdad es que llevo poco tiempo aquí, y lo único que puedo decirte es que la jefa compró los derechos para emitir el martes el partido en nuestra tele». O sea, que expectación, haberla, hayla.

Desde el taxi

A unos metros, en la parada de taxis, trabajaba José Antonio Suárez. «Coméntase entre os clientes, pero non se percibe aínda un ambiente evidente entre a afección», traslada a este diario. Opina que a lo mejor es «demasiado optimista» pensar en un resultado positivo para los locales, pero añade que «é un sólo partido, e quen sabe; xa no pasado gañamos ao Raio Vallecano no seu campo, e a entón presidenta Teresa Rivero preguntábase, estrañada, que de onde era este equipo». De cualquier forma, se atreve a poner la carne en el asador llevado por el optimismo, y plantea un resultado por la mínima: «1-0 a favor do Negreira».

Amancio Liñares, izquierda, y José Antonio Suárez / ECG

Otro dato a sumar lo pone, literalmente, sobre la mesa Alberto García. Ha comercializado en su tienda Atleet la camiseta oficial de la SD Negreira: «Levamos vendidas máis de cen, e nunca se vira tal cousa». La oportunidad, recuerda, trasciende de lo puramente deportivo, «e para o comercio en xeral tamén lle virá ben, porque posiblemente aproveiten para tomar algo ou mercar antes e depois do encontro». Y, asimismo, Alberto es otro de los que se atreven a echarse al río tras ser retado: augura un «3-2», también a favor del equipo barcalés que viste de rojo.

Alberto García muestra una de las camisetas del Negreira que comercializa en / ECG

Y en cuanto a los vecinos en general, el tirón va más por la juventud y maduritos (el sector femenino no parece estar tan ansioso por ver el partido). Amancio Liñares, historiador y catedrático de instituto jubilado, puso en su día en el candelero que el caso Negreira –el arbitro así apellidado–, lograse solaparse a la denominación propia y los alicientes de su municipio. Pero cree que hoy el «mérito» del equipo local es más que merecido, y aplaude la «promoción» que un partido de estas características traerá a la localidad más allá de polémicas con trencillas.