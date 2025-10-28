La conexión entre Negreira y San Sebastián comenzó con el chef Arzak

La conexión entre Negreira y San Sebastián no nació con la visita a la localidad gallega de la Real Sociedad para disputar la eliminatoria de la Copa del Rey. Hace veinte años el chef Juan Mari Arzak visitó Casa Barqueiro, uno de los restaurantes señalados por la Guía Michelín con el título de Bib Gourmand –aquellos en los que se puede comer por 35 euros o menos (bebida aparte)–. Con tres estrellas Michelín desde 1989, el cocinero vasco distinguía muy bien la buena mesa y enseguida quedó tan prendado de las excelencias culinarias de esta tierra, de la calidad de sus productos y de los platos que servía Casa Barqueiro que en el año 2007 adquirió un piso en Negreira y tres años después una casa de piedra en la parroquia de Gonte que restauró y en la que estuvo abierto el restaurante Santiago Bidea antes de la pandemia.

Elena Arzak visita con frecuencia el establecimiento que regentan los hermanos Fran y Rogelio Rial, quienes ya consideran a los Arzak como de la familia. El buen hacer culinario del local nicrariense se fue expandiendo entre los grandes chefs y hoy en día otro donostiarra de prestigio en los fogones, Martín Berasategui, con diez estrellas Michelin en los restaurantes que dirige, acude varias veces al año a Negreira.

Rogelio Rial con Martín Berasategui en Finca Barqueiro / cedida

Este martes será muy especial para los hermanos Rial Romarís ya que en su casa natal de Gonte, en donde cuentan con Finca Barqueiro, recibirán a las directivas del Negreira y la Real Sociedad, encabezadas por sus presidentes, Julián Ferreiro y Jokin Aperribay, respectivamente, para ofrecerle una comida con mariscos, como pescado se servirá San Martiño y un solomillo dará paso a los postres.

Precisamente de Finca Barqueiro, que se encuentra inmersa en la preparación de sus exitosas jornadas de lechazo que llevarán a cabo del 6 al 16 de noviembre, saldrá también la cena de la plantilla de la Real Sociedad. Jugadores, cuerpo técnico, directivos y acompañantese viajan el mismo día del partido en un vuelo charter y una vez finalizado el encuentro un autobús desplazará a la expedición al aeropuerto de Lavacolla, pero con el cátering preparado en los fogones de los hermanos Fran y Rogelio Rial y que se le llevará al mismo campo García Calvo una vez finalice el partido copero.