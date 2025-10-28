El Negreira cae con honores ante la Real Sociedad en Copa del Rey

La SD Negreira vivió una noche para la historia en su feudo ante la Real Sociedad, que tras la victoria pasa a la siguiente ronda de Copa del Rey. El cuadro nicrariense recibió en un García Calvo hasta la bandera a un equipo de Primera División con motivo de la primera instancia del torneo copero. A pesar de que el resultado no fue favorable, el municipio coruñés experimentó una jornada para el recuerdo.

Las gradas del García Calvo fueron este martes una fiesta pese a la lluvia / Antonio Hernández

La ocasión lo merecía y el Municipal Jesús García Calvo se vistió de gala para recibir a todo un Primera División. Tres gradas supletorias aumentaron el aforo hasta rozar los 3.000 espectadores, mientras la iluminación reforzada lucia a la perfección de cara a un choque para la historia. El premio al esfuerzo y al trabajo de un club humilde que descendió hasta los infiernos para ahora, paso a paso, ganarse el derecho a soñar de nuevo.

Sueño que arrancó horas antes del inicio del encuentro, con un ambiente excepcional protagonizado por una afición totalmente entregada con los suyos, aunque delante estuviese un histórico como la Real Sociedad. El equipo vasco, que viajó con todos los habituales, alineó un once más que reconocible con nombres de la talla de Umar Sadiq, Luka Sucić o Álvaro Odriozola. Por su parte, Adrián Vázquez optó por un planteamiento valiente con Gonzalo Suárez y Alberto Pereira como hombres más adelantados.

Pitido inicial y los nervios de la previa se convirtieron en euforia. Con la consigna de no encajar pronto, el Negreira se protegió en bloque bajo en busca de asustar al contragolpe.

El conjunto txuri-urdin comenzó con gran intensidad con el objetivo de encarrilar el partido desde un inicio. Los visitantes acumularon muchos efectivos al borde del área nicrariense, generando muchas acciones de disparo. El primero en probar suerte fue Arsen Zakharyan, que se topó con Jose. El portero local sostuvo a los rojillos en los primeros compases.

Jornada para el recuerdo en el García Calvo pese a la derrota del Negreira / Antonio Hernández

Ni se habían cumplido diez minutos de duelo cuando Umar Sadiq gozó de la ocasión más clara hasta el momento. El delantero nigeriano aprovechó un rechace del meta rival para rematar a placer a pocos metros de la línea de gol, aunque su envío golpeó el travesaño.

A pesar del fallo, el ex del Almería siguió percutiendo sobre el área gallega. En su esfuerzo incansable por romper la zaga rojilla, Sadiq encontró un resquicio en la banda derecha nicrariense. El atacante desbordó hasta línea de fondo, desde donde sirvió en bandeja el primero del partido (12’) a un Goti que se limitó a empujar el balón.

Jarrón de agua fría y la lluvia hizo presencia. Como si de un toque de atención se tratase, el chaparrón reavivó al Negreira y a su afición que, a pesar de mojarse en su gran mayoría, levantó al equipo del golpe del gol.

La lluvia hizo acto de presencia al poco de comenzar el partido en Negreira / Antonio Hernández

El marcador obligó a los locales a subir sus líneas, sobre todo en los saques de puerta blanquiazules, dejando espacio a sus espaldas. Lo interpretó bien la Real, que a punto estuvo de hacer el segundo en un contraataque que culminó Sadiq en una jugada muy parecida a la del 0-1, pero la defensa evitó el gol sobre la línea.

Tras la tormenta, el Negreira comenzó a crecerse. Lo intentó el conjunto desde la distancia con varios disparos que no encontraron portería.

Antes de alcanzar la primera media hora, Juan de Selia logró desbordar a la defensa vasca, provocando un tiro libre a escaso metros de la media luna del área. Él mismo se encargó de una falta que se quedó a centímetros de encontrar portería.

La diferencia física y de calidad era patente, pero el Negreira lo intentaba de todas las maneras sin aparente suerte. Ni con la fórmula de toda la vida, centro de Juan Diego y remate de Gonzalo, encontraron los locales el premio del empate.

Tras marcar el primero, la Real Sociedad se tomó su tiempo para reanudar el juego con vistas a llegar a descanso lo antes posible / Antonio Hernández

Momentos difíciles para una Real Sociedad que se tomó su tiempo para reanudar el juego con vistas a llegar a descanso lo antes posible. Los intentos desde la larga distancia de Adrián Pereira y Joel Lagares terminaron por levantar a un García Calvo entregado que se resignaba a despertarse tan pronto del sueño. De esta manera, se alcanzó el ecuador, con un Negreira envalentonado y un ambiente espectacular.

El paso por los vestuarios sentó de maravilla al cuadro donostiarra. El conjunto de Sergio Francisco comenzó el segundo acto con el dominio del balón y generando constantes ocasiones sobre la portería de Jose. Con razón querían llegar al descanso.

La insistencia blanquiazul obtuvo sus resultados y Arsen Zakharyan amplió la diferencia en el marcador gracias a un disparo desde el borde del área (54’). El tanto hizo tambalear a un Negreira que dos minutos después se salvaría del tercero, tras un fallo en el disparo de Umar Sadiq.

Aficionados del equipo txuri-urdin en el García Calvo / Antonio Hernández

Al igual que ocurrió en el primer acto, no sé si por méritos futbolísticos o por mero orgullo, pero los locales reaccionaron. Una gran combinación del cuadro nicariense terminó en los pies de un Gonzalo que, desde el suelo, obligó a Marrero a intervenir. También probó Juan de Selia, aunque su golpeo se marchó alto.

La Real sostuvo el nivel físico gracias a unos cambios de gran nivel. Poco importó la salida del campo de jugadores como Sadiq, Zakharyan o Pablo Marín, ya que en su lugar entraron Oyarzabal, Sergio Gómez o Carlos Soler.

Sen encaminaba el encuentro a sus últimos compases cuando Turrientes decidió privar de emoción los minutos finales. El centro campista vasco remató a quemarropa un balón suelto en el área ante el que nada pudo hacer Jose.

La Real Sociedad puso punto y final a la participación del Negreira en la Copa del Rey / Antonio Hernández

El resultado llevó a Adrián López a mover el banquillo con el objetivo de dar la oportunidad al mayor número de jugadores posibles. Cambio en la portería, Berdullas ocupaba el puesto de Jose.

Se lanzó el Negreira a por el premio final de gol y la tuvo. Una internada por banda de Alberto Freire terminó tocando en un defensor y cuando ya se cantaba gol apareció salvador Caleta-Car sobre la línea para evitar el tanto rojilla.

Finalmente, la SD Negreira cayó en la primera ronda de Copa del Rey ante una Real Sociedad que demostró una gran pegada para solventar el exigente duelo.