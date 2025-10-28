El Obradoiro insiste en su interés por Micah Speight para el base

El Monbus Obradoiro vuelve a la carga a por un jugador sobre el que ya mostró interés en el pasado curso. Micah Speight (Oklahoma City, EE. UU., 1998) es el nombre que la dirección deportiva del conjunto picheleiro está tanteando para reforzar el puesto de base, como ha adelantado Piratas del Basket. Héctor Galán conoce bien al jugador, al que ya tuvo en el Oviedo en la temporada 20/21 y fue quien lo trajo a Europa.

La operación sería más factible en esta temporada que de lo que lo fue en la pasada. En la 24/25 el Obradoiro se interesó por él en verano, pero fue hacia finales de enero cuando se lanzaron a tantearlo con más fuerza por los problemas en el puesto de uno. La operación era inviable, ya que el jugador tenía contrato en vigor en el ÉB Pau-Orthez de la liga Pro B francesa, sin cláusula de rescisión. Pero ahora la opción parece más plausible, dado que su papel en el Coviran Granada está siendo residual (3,3 puntos y 1 asistencia) y el equipo de ACB acaba de incorporar a Lluis Costa, lo que dejó a Speight fuera de la última convocatoria.

El base de 1,78 metros contaría como ficha extracomunitaria, lo que no sería un problema al tener solo una ocupada con Alex Barcello. El jugador cuenta con una contrastada experiencia en la categoría, ya que ha jugado en Palencia, Andorra y Burgos, además de en el ya mencionado Oviedo. Parece que la opción de la ACB se la ha quedado ‘grande’ y recalar en Sar sería una buena opción.

Grela y Lundqvist

En caso de que el Obradoiro cierre a Speight o vaya a por un base, la duda que se genera sobre la composición de la plantilla picheleira recae en Alonso Grela y Olle Lundqvist.

Una de las opciones sería terminar con la idea de que el sueco se desarrolle como base. Firmar a otro jugador en esa posición puede dar marcha atrás a la idea que tenía Epi. Eso sí, ese cambio de rumbo podría ser parcial y simplemente tratarse de una reducción de minutos en esa posición.

Otra posibilidad es dar salida a Grela. El Obra tiene cinco cupos contándolo a él y está obligado a tener cuatro. Eso sí, la marcha de Grela podría ser un problema en caso de lesión de un nacional. De quedárselo y firmar a otro base, lo más probable es que fuese el jugador más afectado y su número de minutos se viera muy reducido.

Horario de Copa España

El Obradoiro ya ha conocido la fecha y hora en la que visitará al Lobe Huesca La Magia en la Copa España. El conjunto santiagués afrontará este duelo el próximo miércoles 19 de noviembre a las 20.15 horas. En caso de superar esta ronda, los hombres de Epi se pelearán por el billete a la Final Four de la copa con el ganador del duelo entre el Biele ISB y el Súper Agropal Palencia.