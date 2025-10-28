La SD Negreira tratará de ofrecer una buena imagen ante la Real Sociedad

A las nueve de la noche de este martes, el campo García Calvo de Negreira se convertirá en una auténtica fiesta para recibir a la Real Sociedad en la Copa del Rey. El técnico del conjunto local, Adrián Vázquez, aspira a hacer un buen papel al tiempo que confiesa que «va a ser un día para el recuerdo para todos».

Es consciente el entrenador de la SD Negreira de la superioridad del rival. «En la competición liguera estamos acostumbrados a ser velientes, pero en este partido tenemos que tratar de dar una buena imagen y eso pasa por un trabajo defensivo de todos para no conceder espacios entre líneas ni situaciones claras de uno contra uno en las que son superiores. Tenemos que intentar que no estén cómodos y que tengan el balón lo más lejos posible de nuestra portería. Y ojalá podamos dar algún susto».

Para este encuentro Adrián Vázquez cuenta con todos sus jugadores. «Nadie tiene molestias salvo Peque, con una rotura de fibras. Llegan todos con la mayor de las ilusiones, están deseando jugar. Están todos convocados». El Negreira toma este partido como un premio y por eso el técnico dará minutos al máximo número de jugadores.

Último entrenamiento de la SD Negreira este lunes antes del partido copero / Antonio Hernández

Por su parte, la Real Sociedad llega al debut copero con los ánimos mejorados tras la balsámica victoria liguera ante el Sevilla en Anoeta, un triunfo que sacó del descenso a los de Sergio Francisco aunque, eso sí, con los mismos puntos que el Valencia, que marca el descenso.

Con el derbi del sábado ante el Athletic en el horizonte, los donostiarras afrontan el partido de Negreira con ilusión y optimismo en un arranque de temporada que carece de todo ello. El torneo del KO siempre ha sido una fuente de ilusión y alegrías en la parroquia txuri urdin con tres semifinales y un título en los últimos seis años.

Sergio Francisco ha citado a 23 futbolistas, 22 del primer equipo, con solo Aitor Fraga como integrante del filial, a pesar de las bajas por lesión de Karrikaburu, Yangel Herrera, Óskarsson y Kubo. Umar Sadiq apunta a ser el 9 titular y futbolistas como Goti, Odriozola o Turrientes volverán a contar con minutos. La posible alineación donostiarra con Marrero; Odriozola, Caleta-Car, Elustondo, Aihen; Turrientes, Marín, Goti; Zakharyan, Guedes y Sadiq es la que podrá saltar al césped del campo García Calvo, cuya capacidad se amplió con gradas supletorias.

Más de 3.000 entradas vendidas

Con precios que oscilan entre los 30 y los 40 euros, a excepción de los socios que pagarán 25, ya se superaron las 3.000 entradas vendidas. «Este partido nos arregla la temporada», confesó el presidente del club rojo, Julián Ferreiro.

Mientras que en el Negreira sus jugadores compatibilizan el fútbol con los estudios y variadas profesiones con un policía local (Alberto Freire), un frigorista (Gonzalo) y un chapista (José Dacuña), en la Real Sociedad todos son profesionales y muchos de ellos internacionales.

El García Calvo de Negreira vivirá el partido más importante de su historia, con permiso de aquel en el que logró el ascenso a Segunda División B pese a caer 1-2 ante el Ciempozuelos. Fue el 26 de junio de 2005. El equipo verde hizo valer el 0-3 de la ida para dar el salto, por primera y única vez en su historia, a la categoría de bronce del fútbol.

Por el estadio de esta pequeña localidad coruñesa pasarían durante el curso 2005-06 el Rayo Vallecano, dirigido entonces por Míchel —actual entrenador del Girona—, el Leganés o la UD Las Palmas.

Ahora, algo más de 20 años después de aquel histórico ascenso, Negreira disfrutará con la visita de un equipo de Primera División.