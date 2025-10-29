El Campus de Navidad del Rítmica Compostela vuelve a Santiago

Durante la última semana de diciembre, los niños y niñas de Compostela tendrán la oportunidad de disfrutar de deporte, diversión y aprendizaje en el XIV Campus de Navidad del Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela by Clínica MAEX Pérez Varela, que se celebrará los días 22, 23, 24 y 26 de diciembre en las instalaciones del Colegio Manuel Peleteiro, sede de las últimas once ediciones de forma ininterrumpida. El mismo está organizado por el propio club en colaboración con la empresa patrocinadora.

El campus combina clases de ballet, expresión corporal, gimnasia acrobática, preparación física específica, pilates y manualidades, ofreciendo una experiencia completa que fomenta valores como la cooperación, la integración social y los hábitos de vida saludable. «Nuestro campus no solo es una actividad deportiva, sino un espacio de convivencia y aprendizaje donde los niños se divierten mientras crecen en valores», señala María Cañabate, directora deportiva del club y del campus.

El horario de la actividad será de 10.00 a 14.00 horas, con servicio gratuito de guardería desde las 9.00 hasta las 14.30. Las plazas son limitadas y todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa exclusiva de la edición de este año.

El campus está abierto a niños y niñas a partir de 5 años, ya sean principiantes en gimnasia rítmica o acrobática, o gimnastas que ya practiquen estas disciplinas, compitan o no en sus clubs o colegios. Además, durante las jornadas contarán con la presencia de entrenadoras y gimnastas invitadas de Galicia y del resto de España, que elevarán el nivel técnico de la actividad.

El plazo de inscripción se abrirá el lunes 3 de noviembre, a las 08.00 horas, a través del formulario online en la web www.ritmicacompostela.com.

Las tarifas varían según la duración y si los participantes son socios o no, con precios que oscilan entre los 20 y los 78 euros.