El Compos busca reafirmar su solidez ante un Barbadás en horas bajas

Poco a poco la SD Compostela va disipando las dudas que cuestionaban su juego. El pasado fin de semana el conjunto picheleiro firmó uno de sus mejores partidos en la presente temporada al vencer al Alondras (0-2) en O Morrazo. El conjunto de Secho Martínez mostró gran solidez y resolvió el encuentro sin apenas concesiones.

Damián Noya, bastión defensivo de este Compos, admitió que "poco a poco nos estamos acercando al equipo que queremos ser", además de afrontar con mucha motivación el partido de este domingo (18.00 horas) ante la UD Barbadás. El conjunto ourensano, penúltimo clasificado, visita el estadio de San Lázaro en un momento muy delicado, al sumar únicamente tres puntos en los últimos siete partidos.

Noya acudió al acto del anuncio de renovación del patrocinio entre Compostela y 'Galicia Calidade'. El jugador aprovechó la ocasión para analizar la situación del equipo y desengranar las claves del duelo de este domingo. El santiagués valoró positivamente la imagen del equipo "en los últimos dos partidos".

"Es verdad que en el último encuentro llevamos un pequeño susto, pero creo que hemos visto una mejoría, y nos estamos acercando al equipo que queremos ser. Queda mucho margen de mejora, pero creo que vamos por el camino correcto", comentó.

A pesar de la gran situación del equipo, el defensor no se fía de la categoría, "en la que cualquier rival te mete en un apuro y no puedes conceder nada por mucha ventaja que lleves". El Compos sigue líder y aún no ha perdido en lo que llevamos de temporada. Para Damián, una consecuencia del alto nivel de la plantilla: "Tenemos una plantilla muy amplia, de un nivel altísimo, y entrenando eso se nota mucho. Esto es importantísimo porque te hace mejorar mucho más".

Damián Noya, durante el partido ante el CD Barco. / Jesús Prieto

El duelo ante el Barbadás

Sobre el papel, el Compos es claro favorito este domingo ante un Barbadás que encadena cinco partidos sin ver puerta y no vence desde la jornada inaugural. Damián Noya reconoce que los blanquiazules están "obligados a estar motivados" y "no pueden relajarse".

"Creo que con el objetivo ambicioso que tenemos, cada partido ha de ser una motivación y más pudiendo jugar en casa, en San Lázaro, con nuestra gente. Es todo un privilegio", sostuvo.

El jugador picheleiro hizo hincapié en la necesidad de empezar el encuentro con actitud, "como venimos saliendo hasta el momento". "Afrontamos el partido teniendo en cuenta los matices del rival, pero centrándonos principalmente en nosotros, en crecer, en llegar a ser el equipo que queremos", concluyó.