El Compostela renueva su acuerdo con ‘Galicia Calidade’ por una temporada más

Esta mañana la SD Compostela ha anunciado la renovación del acuerdo de patrocinio con el sello de garantía ‘Galicia Calidade’. En el acto, celebrado en la tienda oficial del club blanquiazul de a Rúa da Raíña, han estado presentes Miguel Fernández, gerente de la entidad; Ana Méndez, directora-gerente de ‘Galicia Calidade’; y Xosé Merelles, director de la Agencia de Turismo de Galicia.

El logotipo de la marca estará presente en las camisetas oficiales de entrenamiento del equipo picheleiro, como viene siendo habitual, hasta por lo menos el final de la presente campaña. Miguel Fernández, en representación de la SD Compostela, quiso agradecer a la “mellor marca que temos en Galicia” por apoyar al equipo “por cuarto ano consecutivo”.

“Todo o mundo que entre na tenda vai ver o seu selo, este logo que representa tanto para nós. Simplemente agradecer esa confianza en nós, ese compromiso co club, e esperemos seguir dando a difusión que merece a unha marca tanta importante como é ‘Galicia Calidade’”, manifestó Miguel.

Por su parte, Ana Méndez destacó la predisposición de un club que desde el primer momento “quiso contar co selo de garantía”. La directora-gerente de la marca resaltó la importancia de que ‘Galicia Calidade’ patrocine un “equipo de tanta calidade como é o Compostela”.

Primer entrenamiento de la SD Compostela de la temporada 2025/26. / Antonio Hernández

El director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se mostró muy satisfecho con la renovación del acuerdo entre ambas partes. "É unha gran satisfacción renovar esta presencia da marca nas camisetas da SD Compostela, un equipo que elevou o nome de Galicia por todos os rincóns”, comentó. Una unión que, para el propio Merelles, “funciona perfectamente”, “ten moito éxito e vai durar moito tempo”.

A pesar de que la oficialización del acuerdo se haya realizado en la mañana de hoy, la SD Compostela porta el logo de la marca en sus camisetas de entrenamiento desde el inicio de la pretemporada. Mientras que en las equipaciones oficiales de partido el club compostelano cuenta con el patrocinio de Santiago en Vivo, Vimbio Corp y el Concello de Santiago.