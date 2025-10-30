El Obradoiro visita a un Oviedo con 'nuevas armas'

Tras el triunfo ante el Movistar Estudiantes, el Monbus Obradoiro se prepara para otro duelo fuera de casa, este sábado a las 19.00 horas, en este caso ante el Alimerka Oviedo. Diego Epifanio, técnico de los compostelanos, afrontará su segundo duelo ante los asturianos siendo sabedor de que será un duro duelo en el que su rival tendrá nuevas herramientas y propuestas para responder a las dinámicas del choque anterior.

Epi comenzó su rueda de prensa asegurando que todos sus hombres están sanos. Tras imponerse a otro de los aspirantes al ascenso, reconoció que "las victorias ayudan. Ahora tenemos que convertir ese optimismo en seguir teniendo muchas ganas de trabajar, de pelear y no de conformarnos solo con haber ganado".

"Pudo ganar cualquiera. Pero para nosotros es un chute de moral, después de una situación que pasamos muy incómoda al principio de temporada. Eso nos ayuda a creer en que lo que estamos haciendo va por el buen camino. Pero como digo, tenemos que estar muy centrados y ahora solo pensar en Oviedo, que es un rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles las dos veces que hemos jugado contra ellos", añadía.

El preparador de los de la capital gallega también celebró tener su plantilla al completo: "Cuando tienes la suerte, como yo, de tener 12 jugadores de mucha calidad, cuando están disponibles todos y puedes usarlos como crees conveniente, el rendimiento del equipo mejora, es evidente. Como os he dicho, el grupo iba trabajando muy bien desde el primer día. El otro día Olle (Lundqvist) nos dio chispa, nos dio alegría, y Dejan (Kravic) nos ayudó en el juego interior y nos dio otro recurso en el bloqueo directo. Nos van dando otras cosas o aportando otras cosas a nuestro juego colectivo de sus características individuales. Entonces, estamos muy contentos de tener a los 12".

Del nuevo choque con Oviedo, avisa de que "tienen un jugador más que es (Dan) Duscak, al que recuperan. Es un jugador que les da mucha energía, que aprieta mucho el balón. Una de características de Oviedo es eso, jugar con muy alto ritmo, transiciones muy rápidas, intentar generar ventajas muy pronto y creo que Duscak, en ese sentido, les ayuda mucho".

"Evidentemente, ya hemos jugado en una competición, ya hay un scouting. Ellos a lo mejor nos plantearán cosas defensivas nuevas. Vamos a ver cómo nos adaptamos a eso. Pero lo que está claro es que tenemos que estar en todo lo que tiene que ver con la defensa de los primeros segundos, la defensa del uno contra uno, la defensa de nuestro aro, no darle segundas oportunidades en el rebote. Bueno, pues eso. Y luego, pues estar tranquilos. El otro día el partido empezó con mucho acierto por nuestra parte y acabamos sufriendo mucho, de hecho estuvimos abajo en el marcador y tuvimos que hacer un esfuerzo extra defensivo. Vamos a ver si somos capaces de controlar esos aspectos", proseguía.

Sobre la afición que se desplazará a Oviedo, apunta que "para nosotros es muy importante. Primero esa comunión entre afición y equipo. Estamos muy agradecidos de que la gente decida pasar el fin de semana y gastar su dinero para ir a acompañar al equipo, porque creo que siempre se crean buenas sinergias. Es una motivación más cuando tienes a alguien en la grada que te está apoyando".

Finalmente, Epi fue preguntado si era deber del Obra estar atento al mercado en caso de que surjan oportunidades interesantes, siendo totalmente honesto: "Sí, claro, la misión de la dirección deportiva es estar controlando el mercado, controlar los jugadores que hay disponibles y ser un poco conocedor de cómo están las situaciones contractuales de otros jugadores en otros sitios. Ese es el trabajo. Cada uno tenemos un trabajo y ese es el de la dirección deportiva".