La pesca gallega vuelve a subirse a un podio internacional

La pesca deportiva de Galicia sigue cosechando éxitos fuera de nuestras fronteras. En esta ocasión, consiguió tres nuevas medallas en el Campeonato de Europa de Pesca a Mosca celebrado en Sondrio, región italiana al norte de Milán donde la selección española logró la segunda posición, situando además a dos de sus integrantes en lo alto del podio.

Se trata del asturiano Daniel Muñiz Llana, que se proclamó campeón de Europa; y de Emilio José González Berjaga, andaluz que compite por Galicia y que acabó segundo. A su medalla de plata individual se suma la de selecciones, que también se colgó otro gallego integrante del equipo: Alberto Luengo.

Luengo y Berjaga son compañeros de la Sociedad de Pesca Dánica lucense y ya se subieron a lo más alto del podio este año en el Nacional de Dúos. Sin embargo, su éxito en Italia es un salto en su palmarés de este año al tratarse de todo un Europeo, una competición de máximo nivel, con 16 países participantes, en el que durante una semana fueron de menos a más para disputar el oro hasta el último momento. Finalmente, Francia fue la ganadora e Italia, anfitriona, la tercera, tras una disputada pelea con Chequia, Eslovaquia e incluso Polonia.

El equipo de España, integrado por Daniel Muñiz, Emilio González Berjaga, Alberto Luengo, Álex Uglde y Rodrigo Casado, capitaneados por Aurelio Fernández Herrero, fue remontando día a día con buen actuaciones en los ríos alpinos y en el lago Palu.

El equipo español, con Luengo (4º por la izquierda) y Berjaga (6º) / CEDIDA

Próxima cita internacional: Mundial de 2026

La siguiente gran cita internacional de pesca a mosca donde se escuchará el acento gallego será ya en 2026, el Mundial, una prueba para la que están clasificados el pentacampeón del mundo David Arcay y el propio Alberto Luengo. También se espera presencia gallega en el Mundial juvenil de Irlanda, con el ourensano campeón de España Lucas Gómez Fierro.

La pesca gallega está a punto de cerrar un buen 2025 a nivel de competición de mosca, con importantes títulos a nivel nacional y con presencia de pescadores en los principales eventos mundiales de la especialidad.