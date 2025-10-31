La gala de la FIA espera al Luis Penido Rally Team para entregarle el título

Este próximo fin de semana varios miembros del Luis Penido Rally Team viajan a Ascoli Piceno, en Italia, a la Gala de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para recoger el trofeo de campeones del Grupo 5 del Campeonato de Europa de Montaña (FIA European Hillclimb Championship).

Tras una temporada redonda deportivamente, y con un grandísimo esfuerzo de la escudería gallega (el Club Deportivo Racing Galicia Sport), el equipo acabó el campeonato con 181,5 puntos, logrando el primer puesto en el grupo, por delante de otros 25 equipos continentales. Este es un hecho histórico para el automovilismo gallego, ya que ningún piloto gallego había finalizado un Campeonato de Europa de esta especialidad automovilística, consiguiendo el título en el campeonato continental.

Pleno de podios conseguidos por el equipo en las diez pruebas en las que compitió este año, en diez países distintos, y a los mandos tanto del Mini Peniden como del Renault Clio Cup Evo.

Reseñable también el hecho de ser el único equipo europeo que se alzó con el título consiguiendo también una huella de carbono neutra derivada de todas sus participaciones en las distintas pruebas y campeonatos de la temporada, con actividades compensatorias como la plantación de cientos de árboles autóctonos en diversas zonas verdes de Compostela.