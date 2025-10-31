El momento dulce de Jorge Maceira en el Compos

El pasado mes de julio la SD Compostela anunció la contratación de Jorge Maceira, «un ‘9’ de área que cuenta con un gran remate de cabeza». El ariete vigués aterrizó a San Lázaro después de anotar 14 goles con el filial del Lugo, y en apenas tres meses ha demostrado ser mucho más que un delantero posicional.

Criado en las mejores canteras del fútbol vigués —CD Areosa y ED Val Miñor—, Maceira inició su trayectoria a los pies de la ensenada de Bouzas. En el Baltasar Pujales, el delantero completó su primer año como sénior antes de fichar por el Choco. Tanto con el Rápido como con los redondelanos Jorge se ganó un lugar en Tercera RFEF gracias a sus aptitudes físicas destacables.

A pesar de no ser un delantero de cifras, el Polvorín se fijó en él. En el filial lucense explotó como goleador, anotando 22 goles en dos temporadas —destacando especialmente en la última de ellas—. Este rendimiento hizo a Secho apostar por él, convirtiéndolo en uno de los delanteros de su nuevo proyecto.

Maceira comenzó la temporada como suplente de un Charly que llegaba con un cartel superior y procedente del Pontevedra, equipo recién ascendido a Primera RFEF. Los galones se impusieron en un primer momento, relegando al olívico al banquillo.

En un principio, el rendimiento de Charly limitaba la participación de Maceira a pequeños ratos en las segundas partes, pero ante el Silva todo cambió. Y es que una lesión del ariete aresano provocó el ingreso del vigués al once titular.

El atacante esperó pacientemente hasta la quinta jornada una oportunidad que no desaprovechó. Aquel día Jorge abrió la lata en la victoria del Compos (2-0) gracias a un certero remate de cabeza, una de sus especialidades. Sus certezas de cara a gol y las dudas en torno al estado físico de Charly sostuvieron su estatus de titular para el siguiente partido.

A pesar de no ver portería, el ariete completó los 90 minutos por primera vez con la camiseta del cuadro picheleiro y generó peligro constante sobre la portería del Gran Peña.

Estado de gracia

Con Charly recuperado, Secho eligió a Maceira para encabezar el ataque blanquiazul frente al Lugo B. El ‘8’ picheleiro no defraudó y cumplió la ley del ex al anotar ante su antiguo equipo.

Jorge hizo el segundo del encuentro después de comandar un contraataque desde campo propio y desbordar a un defensa dentro del área. Una demostración de potencia y habilidad, aunado en un tanto que define a las mil maravillas a un futbolista tremendamente fuerte e insistente.

El pasado fin de semana Maceira fue de la partida por cuarta jornada consecutiva y terminó siendo clave para la victoria del Compostela en O Morrazo. El delantero de 24 años anotó el segundo tanto de la esedé en el triunfo picheleiro sobre el Alondras.

Al igual que ante el filial del Lugo, Maceira golpeó antes del descanso con un gol de pura insistencia y colmillo. El ariete blanquiazul batió al meta rival después de dejar en el suelo a un defensor rojiblanco y tras un rechace de su propio remate.

Este domingo, a las 18.00 horas, la SD Compostela recibe a la UD Barbadás en el estadio de San Lázaro y todo parece indicar que Maceira volverá a ser de la partida. El punta tiene ante sí la oportunidad de seguir ampliando su gran estado de forma, ya que acumula tres tantos en los últimos cuatro partidos. Como máximo goleador del equipo, Jorge Maceira se afianza en el once titular del líder de Tercera RFEF.