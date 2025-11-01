Solo nueve clubs de los 20 de Primera cuentan con mujeres en sus directivas: "Me he ganado que me escuchen"

Los despachos de los clubes de fútbol siguen oliendo a Varon Dandy. Los palcos en los partidos, las presentaciones de jugadores y las fotografías de encuentros entre mandatarios siguen evidenciando la realidad actual: las mujeres no tienen cabida. Tan solo hay que mirar los números más elementales para darse cuenta. De los 20 clubes de LaLiga, tan solo 9 cuentan con alguna mujer en su junta directiva o consejo de administración (y no siempre cuentan con poder real). Si nos distanciamos un poco de la escena y tratamos de analizar el conjunto, vemos que la imagen es mucho más pobre de lo que nos quieren hacer creer. La presencia de mujeres en los puestos de mando de los clubs de fútbol sigue siendo anecdótica y en muchos casos inexistente.

"En el Barça no me he sentido nunca diferente por ser mujer. Soy activista y no soy una persona que se calle. Siempre he ejercido mi barcelonismo desde todas las áreas, en igualdad en el grupo en el que he estado. Pero, externamente, en el momento en que tengo un cargo, sí que me he tenido que ganar el reconocimiento", relata Elena Fort, vicepresidenta institucional del Barça a EL PERIÓDICO. "Soy una rara avis porque soy portavoz de la junta y la directiva responsable de Espai Barça. Hay una visión masculinizada y masculina a la que le sorprende y le cuesta encajar una figura femenina en determinados espacios en el fútbol. Es un problema cultural. Me siento como las futbolistas de los años 70, como las pioneras, que vas picando piedra para que de aquí a unos años se vea mucho más normalizado", añade la directiva que, en efecto, es de las pocas mujeres que tiene un cargo de gestión no ligado al área social en los clubes de Primera División.

De los 20 clubes que integran la Primera División, solo nueve —FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal Athletic Club, Getafe, Sevilla, Celta de Vigo, Levante y Real Sociedad- cuentan con mujeres en sus órganos de gobierno, ya sea como vocales, vicepresidentas o responsables ejecutivas. Y solo 4 superan ese umbral Real Sociedad (2), Levante (3), Celta de Vigo (3) y Athletic (5). En cambio, Atlético de Madrid, RDC Espanyol, Betis, Rayo Vallecano, Elche, Alavés, Osasuna, Mallorca, Valencia, Real Oviedo y Girona no tiene ninguna mujer en sus directivas.

"Cuando he hecho de portavoz, a veces sí que he notado, incluso con los medios de comunicación, que la sensación es de: "Si lo dice ella...". Cuando te mueves por el mundo y estás en una mesa con 20 personas soy la única mujer muchas veces. La visión es de: "Mira, aquí está"", cuenta Fort, presente en comidas de directivas y muchos actos institucionales donde ella es la única mujer. "En el Barça también tenemos un presidente que es muy presidente. Si en su lugar va otra persona, aunque sea un hombre, tampoco gusta. Siempre quieren al presidente. Pero en el fondo pienso que cuando voy yo se sienten doblemente traicionados o tristes. "No va el presidente y encima envías a la mujer de la junta". Cuando me dicen 'nos hace mucha ilusión que vengas', pienso 'ya está, ya se por dónde va. No les ha gustado tanto'", confiesa la vicepresidenta del Barça.

La causas, estructurales y sociales

La foto fija de las juntas directivas del fútbol español masculino en 2025 sigue mostrando un fuerte desequilibrio de género. A pesar de los avances institucionales y del creciente protagonismo de las mujeres en la gestión deportiva, la élite del fútbol masculino continúa siendo un espacio de poder mayoritariamente machista. Los planes de impulso o las campañas para que las mujeres entren en los despachos siguen siendo un proyecto en desarrollo que no más una via de incursión. Muchas encuentran barreras insalvables, trabas y prejuicios con los que luchar cada día. Muchas son las que lo intentan, pero tan solo unas pocas las que logran situarse en lugares de decisión.

Las razones de este desequilibrio son estructurales. La mayoría de los clubes profesionales fueron creados bajo lógicas de gestión masculina y las posiciones de poder han tendido a reproducirse por afinidad y herencia. Y el cambio, además de empezar por reformular eso, es equilibrar pero no creando nuevos espacios para ellas, donde relegarlas, sino cuestionando los poderes establecidos. No es poner una silla para ellas en la mesa, es replantearse las ya ocupadas.

En algunos casos, como el FC Barcelona, la presencia femenina está consolidada. Elena Fort, vicepresidenta institucional, es uno de los rostros más reconocibles del club, y su liderazgo simboliza una nueva generación de directivas. Fort es la cara visible y la voz del club en temas controvertidos como el Camp Nou. "Yo tengo mi espacio y mi poder lo ejerzo igual que los demás en sus áreas, cosa que muchas veces no pasa", cuenta Fort. En el Real Madrid, la jurista Catalina Miñarro Brugarolas mantiene su posición como vocal en la junta de Florentino Pérez además de ser una de la patronas de la Fundación blanca. Su presencia, sin embargo, es más bien testimonial.

Tan solo hay un club en Primera que cuenta con una presidenta al frente del consejo o de la junta directiva (Marián Mouriño en el Celta de Vigo), pero lo extendido en la mayoría de clubes es que las mujeres que participan en los órganos de decisión suelen ocupar cargos relacionados con la gestión institucional, la administración o el área social, más que con la dirección deportiva o financiera.

"A mí tampoco me serviría una junta directiva en la que fuera 50-50, donde ellas fueran un florero y no tuvieran poder real. Prefiero dos y que tengan poder y ejerzan sus funciones por su valía y meritocracia. En el ámbito de la junta directiva tengo mi voz, mi espacio, mi personalidad y lo ejerzo sin ningún problema. Sin que nadie me mire diferente por ser mujer. Creo que me he ganado que me escuchen y me valoren las opiniones. Llevo muchos años en el mundo del fútbol. Pero sí que es cierto que cuando me encuentro fuera es...", asume Fort.

Dinámicas en Federaciones deportivas

El Consejo Superior de Deportes y LaLiga han impulsado en los últimos años planes de igualdad y programas de liderazgo femenino. Sin embargo, la traducción de esas políticas en los órganos ejecutivos sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, en el Comité de Dirección de LaLiga, las mujeres ocupan el 37% de los puestos (muy por encima de la media europea que se sitúa en un 23,6%) pero sin llegar a alcanzar la paridad. Si nos fijamos en las federaciones deportivas, las cifras son parecidas.

En 2014, sobre un total de 972 miembros en las Juntas Directivas de las federaciones deportivas españolas, había únicamente 194 mujeres (un 19,95% del total). Este porcentaje se ha duplicado en una década y se sitúa en la actualidad en un 40%. Este incremento es fruto de la política de igualdad que el Consejo Superior de Deportes donde se recoge la necesidad de ese grado de representación como requisito para la concesión de las subvenciones ordinarias.

En la actualidad, de las 66 federaciones deportivas españolas todas cumplen el requisito de contar con +40% de mujeres en sus Juntas Directivas salvo dos. Las federaciones de motociclismo -en proceso judicial- y pádel -la Asamblea General está convocada para el 22 de noviembre- se encuentran temporalmente bajo Comisión Gestora, a la espera de que concluyan sus respectivos procesos electorales. Ambas han aportado compromisos firmados de cumplir con dicho requisito en cuanto puedan constituir su Junta Directiva.