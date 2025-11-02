El Compostela no pasa del empate ante el Barbadás y pierde su pleno como local

La SD Compostela dejó escapar los primeros puntos de la temporada del estadio Vero Boquete de San Lázaro tras empatar ante la UD Barbadás. Los blanquiazules dominaron con claridad el primer acto y se adelantaron bien pronto gracias a un gol de Adrián Armental, pero los visitantes reaccionaron tras el descanso, empataron y resistieron el arreón final de los picheleiros. La esedé se mantiene líder —con un punto de ventaja sobre el Somozas— y visitará al Racing Villalbés el próximo domingo.

De partida, Secho optó por dar entrada a nuevas piezas en la alineación. Goris y Quico, uno de los jugadores más destacados del Compos en su visita a O Morrazo, dejaban su puesto en el once a Pablo Crespo, que regresaba tras sanción, y a Pablo Porrúa, que se estrenaba como titular después de no contar con muchos minutos en este inicio de campaña.

Salió tiránico el cuadro picheleiro, con ganas de dominar el juego y con ese planteamiento de tres centrales que parece haber adaptado de forma definitiva. En sintonía hasta idea, Uzal y Mateo protegieron la línea defensiva — formada por Diego, Crespo y Noya— ante los posibles contraataques de un Barbadás que formó con Ismael como hombre más adelantado.

Poco importaron las propuestas iniciales, ya que el equipo local golpeó muy pronto. A los cinco minutos, Adrián Armental aprovechó un envío a la espalda de la defensa rival para plantarse solo ante Borja y definir a la perfección mediante un ligero toque con el interior de su pie derecho. Problemas para los visitantes, que llegaban a San Lázaro con la idea de mantener su meta a cero, considerando su evidente dificultad para ver puerta —un gol en los últimos siete partidos—.

El tanto dio alas a un Compos que monopolizó el juego frente a las dificultades visitantes para conservar la posesión del balón. Negó el segundo el portero barbadés con una firme mano al disparo de Samu Rodríguez, que encontró el hueco gracias a una gran combinación con Pablo Porrúa. El partido cogió tintes de monólogo, en el que la esedé atacaba ante una defensa sumamente replegada, perdía el balón, pero lo volvía a recuperar a los pocos segundos. Un bucle que dejó escasas ocasiones.

Lo probó de nuevo Porrúa que, tras desbordar por banda derecha, conectó un golpeo desde el pico izquierdo del área auriense, aunque su disparo impactó en un defensor rival. El ex del Estradense cambio de perfil, desplazando a Armental a la derecha, en busca de generar más situaciones de peligro. En una de las primeras acciones del goleador por este sector, consiguió llegar hasta línea de fondo, desde donde puso con música un centro al segundo palo. Parapar acudió al gran envío de Armental y conectó un cabezazo directo a portería, pero se topó con Maceira, que accidentalmente le negó el gol a su compañero al filo del descanso.

Tras la reanudación, el Barbadás, motivado por la necesidad de empatar el partido, mostró una cara totalmente diferente. Los visitantes subieron líneas y el encuentro se convirtió en una lucha en el centro del campo. El cuadro barbadés hizo tambalear la aparente seguridad de un Compostela que a penas había sufrido en el primer acto. Y es que del mismo modo que los locales, a los pocos minutos de arrancar (52’), el Barbadás encontró el gol gracias a una habilidosa combinación entre Presas e Ismael en el borde del área picheleira, que este último se encargó de materializar. Vuelta a empezar.

No tardó en reaccionar el líder. Volvió a desbordar Armental por su banda, al tiempo que colgaba un fuerte centro que se quedó a escasos metros de ser rematado por Maceira. La respuesta también llegó desde el banquillo, ingresando Charly y Guisande en sustitución de Maceira y Porrúa. Por insistencia quiso creer el Compos, a medida que el Barbadás cerraba líneas, recordando su planteamiento inicial.

Pidió penalti San Lázaro sobre Armental en una jugada en la que el ribeirense cayó en el área tras tirar un autopase entre dos defensas, pero el árbitro no señaló nada. No se confirmaba con el empate el cuadro local mientras veía como el tiempo se consumía. A falta de un cuarto de hora para el final, la tuvo el recién incorporado Cañi, que no acertó a rematar tras un gran intercambio entre Diego Rodríguez y Guisande. A pesar del fallo, volvió a la carga Cañizares. El ex del Villalbés colgó el balón a un Armental que, inexplicablemente, no conectó de forma correcta el disparo totalmente solo en el segundo palo, desaprovechando la oportunidad de desequilibrar el marcador.

El partido se encaminaba a sus últimos compases cuando nuevamente Cañi pudo marcar. El atacante tiró una pared con Diego Rodríguez para tirar ligeramente desviado con el exterior de su pie derecho desde dentro del área barbadesa. Quemó sus naves Secho Martínez con la entrada de Quico con vistas a imponerse en las situaciones de centro lateral, en las que más peligro estaba generando el equipo.

El cartelón desveló el tiempo restante. Cinco minutos para evitar el primer tropiezo en casa. Los constantes calambres y tirones del cuadro visitante cortaron el ímpetu blanquiazul, consumiendo las opciones locales de conseguir los tres puntos. Con este empate, el Compos sigue líder y mantiene su vitola de invicto. Ahora, visita al Racing Villalbés en A Magdalena.