ATLETISMO
Las gemelas Paniagua se alian con el Centro Médico Compostela
Debris y Demeku han alcanzado un acuerdo de colaboración con el Grupo SCQ Salud, equipo especializado en el cuidado deportivo
El Grupo SCQ Salud ha cerrado un acuerdo de colaboración con las jóvenes promesas del atletismo, Debris y Demeku Paniagua, dos gemelas santiaguesas que están brillando en las pistas en las pruebas de fondo y medio fondo en categorías sub 18, además de vencer en las dos últimas ediciones de la Carrera Pedestre de Santiago en la categoría escolar.
Gracias a este acuerdo, las deportistas contarán, en el Centro Médico Compostela, con el apoyo integral de un equipo multidisciplinar médico especializado en medicina deportiva liderado por profesionales de las áreas de traumatología y rehabilitación y el apoyo de las áreas de endocrinología, cardiología, psicología, podología y fisioterapia. Este enfoque personalizado permitirá optimizar su rendimiento deportivo, prevenir lesiones y acompañarlas en las exigencias físicas y emocionales del alto nivel competitivo.
Desde la dirección médica del Grupo SCQ Salud destacan que esta colaboración “refuerza nuestro compromiso con el deporte base, y especialmente con el atletismo y el deporte base, ofreciendo a Debris y Demeku los recursos médicos y humanos necesarios para que puedan alcanzar todo su potencial en esta etapa clave de su crecimiento como deportistas”.
Las hermanas Paniagua, tras la firma del convenio, expresaron su agradecimiento: "Estamos muy contentas de formar parte de esta familia. Nos sentimos súper bien cuidadas y muy a gusto con todos los profesionales de la clínica. Es muy importante para nosotras tener este apoyo mientras seguimos creciendo como atletas".
