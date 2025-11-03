Las cuentas de Alcaraz para terminar el año como número 1 del mundo

Parecía poco probable, pero lo acontecido en el Masters 1000 de París ha derivado en un cambio de orden en la cabeza del ranking ATP. Jannik Sinner supo aprovechar el descalabro de Carlos Alcaraz en segunda ronda del campeonato parisino para recuperar el número 1 de la clasificación, que había perdido tras caer derrotado ante el de El Palmar en la final del US Open 2025.

La prematura eliminación de Alcaraz, sumada a la victoria de Sinner ante Auger-Aliassime en la gran final, otorgan al de San Cándido una ventaja de 250 puntos en la cima del ranking ATP. Este 'sorpasso', sin embargo, será efímero, ya que los dos grandes nombres del circuito volverán a intercambiar posiciones en la actualización de la clasificación del próximo lunes.

Esta nueva modificación responde a las ATP Finals 2025, que Sinner afronta como campeón invicto de la edición anterior y en las que Carlos Alcaraz apenas defiende 200 puntos. De este modo, Sinner pasará de tener 11.500 puntos a 10.000, mientras que Alcaraz contará con 11.050 en vez de los 11.250 actuales.

Alcaraz tiene en su mano terminar el año como número 1 del mundo, pero existen varios escenarios a tener en cuenta en las ATP Finals. El murciano podría incluso permitirse el lujo de dejarse alguna victoria por el camino y aún así terminar en lo más alto, pero deberá prestar especial atención al papel de Sinner en el torneo.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en el US Open / EFE

¿Qué necesita Alcaraz para terminar el año como número 1 del mundo?

Las cuentas de Alcaraz en Turín son sencillas. El de El Palmar terminará el año en lo más alto del ranking siempre y cuando consiga tres victorias en las ATP Finals, ya sea en la 'Round Robin' (compuesta por tres partidos), en semifinales o en la gran final. Este registro le encumbraría por encima de Sinner incluso si el italiano termina el torneo como campeón invicto.

En el caso de que Sinner se corone en Turín pero registre una derrota en la primera fase, a Alcaraz le bastaría con ganar dos partidos para mantener el número 1. Si Sinner ganase el título con dos derrotas en la 'Round Robin', a Alcaraz le bastaría con una victoria para seguir en su posición de privilegio.

En caso de que Sinner no conquiste la gran final, Alcaraz podría permitirse el lujo de apagar la calculadora, ya que se mantendría en lo más alto de la clasificación incluso perdiendo todos los partidos del Torneo de Maestros.