El Ulla Oil Rosalía se lleva un derbi de infarto ante el Obradoiro Ames

Derbi muy igualado el celebrado en el pabellón del Instituto Rosalía de Castro, en el que el conjunto local, dirigido por Lalo Foira, cosechó la primera victoria de esta temporada en la Tercera FEB tras un ajustado 75-73 ante un Obradoiro Ames que actuó como un filial muy maduro y que no llegó a la prórroga por una impresionante última canasta.

El Ulla Oil Rosalía, dentro del proyecto Institutos de Compostela Xunta de Galicia, realizó un gran trabajo defensivo, a pesar de costarle mucho el control del rebote defensivo, y basó su ataque en un buen juego de equipo. A nivel anotador destacarón por el cuadro colegial Prates (17), Nilo (15) y Anxo Iglesias (13), que a la postre fue el héroe del partido consiguiendo la canasta de victoria casi sobre la bocina, cuando todo el público veía la prórroga.

El cuadro colegial contrarrestaba el poder reboteador del Obradoiro con un gran ritmo de partido y una buena defensa. Eso sí, en el filial del equipo de Primera FEB destacaron a nivel anotador Díaz (21), Baddini (11) y Soneira (11)

Hubo alternativas en el marcador durante todo el encuentro, con dos equipos volcados en aspectos defensivos y que llegaron a un final de infarto, donde cualquiera pudo conseguir la victoria. Pero fue el base del Rosalía el que atravesó todo el campo y, prácticamente, sobre la bocina final se levantó y anotó de dos puntos, lo que le valió la victoria al equipo entrenado por Foira.

Los aficionados más jóvenes, al final del partido, bajaron a la pista a fotografiarse con el equipo del Rosalía tras el impresionante primer triunfo en la categoría, que les da un poco de aire tras cuatro jornadas consecutivas sin imponerse.

Actualmente, el Rosalía marcha penúltimo de la clasificación, con el Sigaltec por debajo y Solgaleo Bosco Salesianos y Obradoiro Ames justo encima. De hecho, el conjunto colegial recibirá a los ourensanos en su pabellón en lo que ahora mismo es un duelo directo que podría se vital al cierre de la temporada.

Por su parte, el Obradoiro Ames actuará de local el próximo fin de semana recibiendo al Perfumería Avenida Xoborg, cuarto en la clasificación con tres triunfos y dos derrotas, por lo que será uno de los rivales a batir.

Por el momento, la liga se mantiene liderada por un invicto Calvo Basket Xiria, perfecto en las cinco jornadas disputadas. Lo siguen el Oposita Marín Ence Peixegalego y el Universidad de Oviedo, respectivamente, ambos con cuatro triunfos y una única derrota.

El paso de las jornadas marcará el lugar de la tabla en el que se deben asentar los dos conjuntos compostelanos. La realidad es que ambos podrían estar en mejor situación de haber tenido un poco de fortuna. El filial, tras este choque, acumula tres duelos en los que ha caído por 4 puntos o menos, siendo uno de ellos contra el potente Xiria en la primera jornada (52-55). Contra el mismo rival el Rosalía cedió por 75-81 y en la jornada de estreno perdió por 79-81 con el Estudiantes Lugo Río de Galicia.