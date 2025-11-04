Barcello, primer MVP del Obradoiro: "Cada partido importa"

Alex Barcello ha recibido el MVP Estrella Galicia del mes de octubre como mejor jugador del Monbus Obradoiro. El americano ha sido una de las constantes del equipo dirigido por Diego Epifanio y, además, fue el héroe de la primera gran gesta picheleira al sacar la última falta ante el Movistar Estudiantes para dar la victoria a los suyos desde el tiro libre.

El escolta, tras la entrega, comenzó hablando del estado de la plantilla: "El equipo muy bien ahora mismo y el club está muy bien. Obviamente, no empezamos como queríamos, pero creo que tenemos buen ritmo. Todos nos estamos sacrificando y es bueno para el grupo. Sabemos el talento que tenemos y nos estamos sacrificando todos como un colectivo".

En lo individual, reconoce estar en una faceta en la que aporta más, en los dos lados de la pista, ya que está dispuesto a hacer "llo que pueda para que este equipo gane. El objetivo principal es ganar con el club. Es decir, anotar puntos, atrabar rebotes, asistentir, robar, jugar en defensa e intentar llevar a los jugadores al suelo. Lo que pueda hacer, traer energía. Solo quiero ganar, eso es lo más importante".

Sobre lo que ha aprendido del año pasado a este, lo deja claro: "Es un nuevo sistema, pero es igualmente baloncesto. Se trata de dar lo mejor. El año pasado fue difícil. Se estaba construyendo durante todo año. Cuando llegué aquí, otros jugadores llegaron. Fue a mitad de temporada. Es un poco difícil. A veces teníamos buen baloncesto y no lo promovíamos. Pero aprendí que cada partido importa. Ya sabíamos esto, pero lo importante es continuar construyendo y creciendo. Debes asegurarte de que estás trabajando tan duro como puedes y poniendo lo mejor. Eso se tradujo a este año, sabiendo que tenemos un nuevo entrenador y un nuevo equipo".