Diego Armando deja el Sigüeiro y será el nuevo entrenador del Silva

Diego Armando García pone fin a su etapa como entrenador del Sigüeiro FC y todo parece indicar que se hará cargo del banquillo del Silva SD, último clasificado de Tercera RFEF. El técnico deja al filial de la SD Compostela en una situación compleja, sin victorias en la presente temporada y tras sumar únicamente cinco puntos en las primeras nueve jornadas.

El conjunto orosano oficializó la salida del entrenador mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que reconoce su trabajo y le desea suerte para futuras experiencias. "Dende o día de hoxe, Diego Armando García deixa de ser o adestrador do Sigüeiro FC. Dende o club queremos agradecerlle o seu esforzo, compromiso e dedicación durante este tempo á fronte do equipo. Desexámoslle moita sorte no futuro, tanto no persoal como no profesional", manifestó el club.

El técnico se despide del Sigüeiro después de caer este pasado domingo ante el Cidade de Ribeira (3-2) y con un balance de cinco empates y cuatro derrotas en nueve partidos. El filial picheleiro aún no conoce la victoria, situándose como penúltimo clasificado (17º) del Grupo 1 de Preferente Futgal con cinco puntos. El nuevo técnico —del cual se desconoce su identidad— tendrá que revertir esta dinámica negativa, con el objetivo de esquivar los puestos de descenso en los que se encuentra totalmente inmerso.

Pese a los pobres resultados, la salida de Diego Armando no corresponde a una cuestión de rendimiento, sino a una oferta de un club de categoría superior. El Silva SD ha llamado a la puerta del técnico, que, como apuntan medios locales, se hará cargo del colista de Tercera Federación tras el despido de Noé López.

Actualmente, el conjunto herculino ocupa el decimoctavo lugar —4 puntos— de una competición que lidera la SD Compostela —21 puntos—. De hecho, el Silva ya visitó a la esedé en la actual campaña, cayendo de forma clara en San Lázaro.

Por su parte, Diego Armando tendrá que afrontar un duelo de vital importancia en su primer partido como entrenador del equipo coruñés, ya que recibe al Viveiro CF —decimoquinto clasificado con 8 puntos— en A Grela 1.