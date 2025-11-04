Raúl López: «Los presupuestos son más altos que en ACB»

El presidente del Monbus Obradoiro, Raúl López, ha participado en el programa O Noso Basket, en el que ha repasado la temporada anterior, el descenso, la situación económica, el caso Balvin, la llegada de Epi, el adiós de Moncho Fernández y muchos otros temas.

El mandatario comenzó hablando del no ascenso del pasado curso: «El deporte ya sabes lo que hace, te traiciona. Cuando crees que estás a punto y que puedes llegar, es cuando no llegas. Otras veces lo ves lejano y te sale. Lo que ha pasado es de estudio, porque no consiste en tener muchos jugadores buenos, sino en tener un gran equipo. Eso es lo que creo que nos ha fallado, aunque creíamos que teníamos un gran equipo».

«Han quedado tres jugadores del año pasado y hemos tratado de hacer una plantilla que le pusiera mucha más ilusión (que la anterior). A lo mejor había unos jugadores más cualificados, en cuanto a bagaje, pero lo que tenemos ahora son jugadores de verdad, que creen en el proyecto», continuaba.

También fue preguntado por como le afectaba emocionalmente el reto que se marcó en la entrevista a EL CORREO GALLEGO, en la que afirmaba valorar el dar un paso al lado, pero sin ‘abandonar el barco’ en estas circunstancias tras el descenso: «Te voy a decir una cosa, hay dos temas de disfrutar esta liga y disfrutar la ACB. En la ACB, un equipo como el nuestro es muy humilde, de los que están condenados a estar de la mitad de tabla para abajo. Cuando ganas un partido parece que ya has ganado media temporada. Mientras que ahora, estando en Primera FEB, hay equipos que son mucho mejores que equipos de ACB. Estás mucho más preparado para ganar que para perder partidos».

Del año pasado también recuerda el cruce con el Palencia: «El playoff es durísimo. Recuerdo ir a Palencia, en el momento que hemos perdido un partido en Santiago. Ahí ya empecé a pensar en que era posible que no ascendiéramos. No veía al equipo, tratando de ilusionarlo y con los jugadores que había, pero veías que faltaba algo. Llegamos a Palencia y cuando perdimos el primer partido decías ‘va a ser imposible sacarlo’».

Dinero y televisiones

Sobre si echan en falta más respaldo institucional en el apartado económico, no tuvo dudas al decir que precisan «muchos apoyos más. Los presupuestos de esta liga son incluso más altos que los de ACB. Cuando quieres fichar a un jugador de nivel alto y lo ficha un equipo de la FEB, es porque quiere ganar más dinero que en ACB. Tienes una contratación de jugadores en la que no tienes suficiente. Esas ayudas vienen por dentro de casa, tirar de eso que se llama ‘de bolsillo’».

De hecho, las cifras televisivas son ínfimas para él: «Las diferencias en ingresos son tremendas. Primero en televisión. Quiero hablar poco de eso, porque de ver un partido televisado en FEB a uno en ACB, la diferencia es enorme. No voy a decir que tú pagues, que también, pero los ingresos televisivos están prácticamente reducidos a cero».

Insistiendo en el tema televisivo, fue preguntado por el acuerdo de la TVG para ofrecer los derbis: «Me parece bien, pero si paga como tiene que pagar. El año pasado no ha pagado nada, ni el anterior. La TVG tiene que dar un salto, como lo dan otras, para ayudar a sus equipos. Se da la circunstancia de que te televisan cuando, precisamente, te quitan taquilla».

«En la ACB puedes tener mala taquilla, pero el ingreso que tienes no tiene nada que ver. En FEB, por televisión, si digo que cobramos 12.000 euros ¿te parece bien?», finalizaba sobre el tema televisivo, respondiendo: «¿Por?», cada vez que se le preguntaba si la cantidad era por partido.

Héctor y Epi

La renovación de Héctor Galán fue otra de las cuestiones que trató Raúl: «Lo importante en las empresas, y el deporte no deja de serlo, es tener buena gente. También tiene que tener conocimientos. Héctor venía de Oviedo y allí es una persona muy querida. No es lo mismo estar dirigiendo a un equipo como el Oviedo, con todo los respetos, pero es porque no tenían nuestras aspiraciones. Hubo esa pequeña diferencia. Él mismo se ha dado cuenta, porque es una persona que rápidamente, cuando comete un error, lo reconoce. La situación que tiene del año pasado a este es distinta, incluso para nosotros, con un presupuesto que creíamos que era alto y tuvimos que subirlo porque nos dimos cuenta que estar en la FEB es mucho más caro, a veces, que en ACB. Solo puedo decir buenas palabras y sensaciones de Héctor».

Hablando de Epi, lo destaca como «un entrenador que ya tiene un bagaje de haber subido varias veces y, además, se gana a los jugadores. Incluso le saca más rendimiento a un jugador de lo que le podría sacar otro entrenador. Eso es lo que tenemos en este momento, un técnico que vive por y para el equipo. Eso los jugadores lo valoran y muchos se han querido quedar porque estaba él».

Balvin, Moncho y Gonzalo

Tras simplemente decir «será mejor que no te conteste» al ser preguntado por Ondrej Balvin, jugador con el que ha tenido «desencantos» y asegurando que «nos solamente es Balvin», también repaso a algunos técnicos del pasado: «Veníamos de muchos años donde había un entrenador, que es de Santiago, que era ya casi más presidente que entrenador, o la gente creía más en él que en el consejo de administración. Cuando se produce el descenso, que fue un palo enorme, hemos tenido que pasar por la criba del dolor. Después de haberse marchado un entrenador que llevaba muchos años y que era de casa, entendíamos que traer a un entrenador que pudiera no cubrir los objetivos de volver a subir podía ser un fracaso».

Ahí apareció Gonzalo Rodríguez: «Tenías a un entrenador que era de casa, que llevaba muchos años ahí y, en las distintas opciones, entendíamos que lo mejor era fichar a un hombre de casa para repetir la historia. Deportivamente no salió y tuvimos que hacer un giro que no fue el que hubiéramos querido. Ha sido una opción que había que tener y no nos arrepentimos de ella, yo no me arrepiento, porque el entrenador era de casa y lo quería hacer bien, pero bueno, posiblemente ahí pagamos la novatada de no tener a los jugadores contrastados».

Por otro lado, el presidente celebró el apoyo del obradoirismo pese al descenso: «Ahora tenemos más abonados en FEB que en ACB, que es otro tema para estudiarlo. Cuando el aficionado lleva tantos años en ACB, ya no tiene mucho mérito. Te das cuenta que no es una obligación cuando has pasado por este palo. Hoy ves a la afición más volcada que antes».

Breogán

Raúl tampoco se olvidó de otro de los equipos que lleva en su corazón: «Soy breoganista, siempre lo he dicho, porque he sido presidente 13 años. Aunque no tenga una compensación, porque creo que tenía que tenerla, pero es igual. Quiero al Breogán, vivo en Lugo y nunca hubiera dejado al Breogán. Nunca he tenido intención de ser presidente de otro equipo, lo que pasa es que coincidió y ahí estoy. El presidente del Obradoiro era una persona que pidió serlo, tuvo mi apoyo y en un momento dado tuvo que dejarlo porque se le complicaba la vida familiarmente. Me tocó a mí y, a partir de ahí, hay personas en Lugo que eso lo han tomado como una ofensa. He tenido que hacerlo. Quizá, si lo hubiera valorado suficiente, no lo hubiera hecho. Pero cuando estás en un proyecto y has animado a gente, no puedes abandonarla».

«Hace años, presidentes del Breogán me decían que no iban a volver porque comentaban que una vez has sido presidente no puedes volver porque te masacran. Yo le dije que no, cuando deje esto volveré y, de hecho, he vuelto. Lo que sucede es que, a los dos años cuando me voy a Santiago, es cuando se rompen los esquemas. Entendía que Lugo tiene que valorar mucho a sus presidentes porque han volcado todo su esfuerzo. Parte de Lugo, los entendidos, te valoran y valoran a los presidentes que ha tenido el Breogán, que ha tenido muchos y muy buenos».

«Tienes que volver si estás a gusto. Volví una vez con el presidente (José Antonio) Caneda, que estuvo conmigo. Si tú encuentras un ambiente tenso, pues mira, para tener tensión pues ya la tienes en el trabajo. Pero del Breogán y de la mayor parte de la afición solo puedo decir cosas buenas», proseguía.

Sobre los cánticos en su contra: «Están mal informados, o por alguien que les ha dicho o no conocen la historia. Los que la conocen no van a estar en contra de la labor que he hecho. Si hoy el Breogán vive, es porque en un momento alguien que estuvo al frente lo ha dejado de tal manera que no pudiera desaparecer, porque las instituciones no lo pueden dejar de amparar económicamente».