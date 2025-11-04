El Rítmica Compostela brilla en el Euskalgym con el oro de sus juveniles

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela ha vuelto a dejar el listón muy alto en el Torneo Internacional Euskalgym, celebrado en Bilbao los días 1 y 2 de noviembre y considerado uno de los eventos más prestigiosos del calendario nacional e internacional de gimnasia rítmica.

El conjunto juvenil se proclamó campeón del torneo, firmando una actuación impecable ante los sesenta y cinco clubes de toda España con los que compitió. Su ejercicio destacó por la precisión técnica, la elegancia y la sincronía, confirmando el excelente momento deportivo que atraviesa el club compostelano.

Por su parte, el equipo cadete consiguió una meritoria quinta posición, demostrando gran madurez, calidad y una evolución constante en su trabajo.

En la jornada del domingo, el equipo infantil quedó en una decimonovena posición, el alevín en la trigésimosegunda, y el individual masculino Hugo Vázquez logró una destacada quinta posición, consolidándose entre los mejores de su categoría.

Aunque el Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela tiene su origen en Santiago de Compostela, su familia deportiva se extiende mucho más allá de la capital gallega. Una gran cantidad de sus gimnastas proceden de ayuntamientos limítrofes como Teo, Ames, Boqueixón, Brión, Rois, Val do Dubra y Vedra, así como de otros municipios un poco más lejanos, como Padrón, Pontecesures, Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira y Órdenes. Esta diversidad refleja la gran influencia y proyección del club en toda la comarca y buena parte de la provincia.

Durante todo el fin de semana, el club ha recibido cientos de mensajes de felicitación, tanto de manera personal como a través de las redes sociales, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el gran resultado obtenido en Bilbao.

Entre los primeros en trasladar su enhorabuena estuvo la alcaldesa del Concello de Teo, Lucía Calvo de la Uz, quien quiso felicitar públicamente al club, a la entrenadora y directora deportiva María Cañabate, con un mensaje lleno de orgullo: «Parabéns a María Fernández, entrenadora de ximnasia rítmica polo ouro conseguido no Euskalgym 2025. Temos canteira en Teo!!»

Cosme, Loaira, Carlota, Silvia y Hugo campeones juveniles. / R. C.

Pocos minutos más tarde, el propio Concello de Teo se sumó a las muestras de cariño publicando un mensaje en la misma línea, en el que expresaba: «Moitos parabéns ao equipo xuvenil base do Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela polo seu ouro no Euskalgym 2025 e tamén á súa adestradora, a tilesa María Fernández Cañabate! Bravo!!!»

A su vez, la Asociación de Veciños de Os Tilos también quiso felicitar al club con unas emotivas palabras a través de sus redes sociales: «Enhorabuena María Fernández Cañabate, entrenadora tilesa del Juvenil Base de gimnasia rítmica del Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela por conseguir el oro en el Euskalgym 2025!!»

También el alcalde de Ames, Blas García, se unió a las felicitaciones en redes sociales: «Felicitar a Cosme González e Loaira Turnes, veciños de Ames, do Milladoiro, polo éxito conseguido no Euskalgym onde conseguiron a medalla de ouro na categoría xuvenil co Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela.»

El último en sumarse a las felicitaciones fue el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con un mensaje cargado de ilusión: «O deporte compostelán sumando triunfos: Parabéns Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela».

Desde la dirección técnica del club, María Cañabate quiso agradecer «el apoyo y el cariño recibido desde Galicia, así como el trabajo y compromiso de cada gimnasta, familia y entrenadora que hacen posible estos resultados», para manifestar a continuación que «el Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela lo formamos una gran familia respaldada por una veintena de profesionales entre los que hay entrenadoras de gimnasia rítmica, entrenadoras de gimnasia acrobática, preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo deportivo y nutricionista”.

Con este nuevo éxito, el Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela reafirma su condición de referente de la gimnasia gallega y nacional, demostrando una vez más que el talento, la constancia y la pasión por este deporte son las claves de su trayectoria de éxito.