Le Normand sortea la rotura de ligamentos, pero estará de baja casi dos meses

Buenas noticias para Robin Le Normand, dentro de lo que puede suponer perderse los dos próximos meses de temporada. El central rojiblanco se retiró este martes del campo tras producirse una lesión en la rodilla que en un primer momento encendió las alarmas en el conjunto rojiblanco y en la selección, porque la lesión invitaba a pensar que era de mayor gravedad.

Hiperextensión

Sin embargo, el parte médico ofrecido por el Atlético de Madrid ha rebajado la preocupación. "Robin Le Normand se retiró en la primera parte del encuentro de Liga de Campeones ante el Union St. Galloise debido a la hiperextensión que sufrió en la rodilla izquierda. En la nueva valoración realizada este miércoles al internacional español, en la que se han incluido pruebas complementarias, se le ha diagnosticado una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal".

Esto descarta la rotura del ligamento, pero mantendrá al central bretón entre seis y ocho semanas alejado de los terrenos de juego. El seleccionador Luis de la Fuente, que se ha comunicado con el jugador para conocer su estado físico y anímico, no podrá contar con su participación en la convocatoria cuya lista dará este próximo viernes, para los partidos de clasificación del Mundial del próximo verano que jugarán el próximo sábado 15 de noviembre en Tiblisi ante Georgia, y el 18 en Sevilla ante Turquía.