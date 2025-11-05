La Sarriana destituye a Iván Carril después de vencer al Real Ávila

La SD Sarriana ha oficializado la salida de Iván Carril como entrenador del primer equipo del club. El exjugador de Deportivo y Pontevedra, entre otros, deja el club lucense después de conseguir los tres puntos ante el Real Ávila en su último compromiso. Todo parece indicar que Dani Giménez, antiguo guardameta deportivista, es el gran favorito para ocupar el banquillo sarriano.

La decisión ha sorprendido en el entorno del club, ya que el equipo venía de sumar una importante victoria y ocupaba una cómoda novena posición —a cuatro puntos de los puestos de descenso—. El cese acaba con el proyecto de Iván Carril en Sarria que comenzó en el pasado mes de julio.

El técnico de Boqueixón aterrizó en A Ribela este mismo verano tras liderar al CF Noia en una temporada histórica, en la que el cuadro noiés disputó los playoffs de ascenso a Segunda RFEF. A pesar de no conseguir la promoción, el gran rendimiento de su equipo hizo que Iván Carril 'ascendiese' de la mano de la Sarriana, que apostaba por Carril para encabezar su primera aventura en la categoría.

El club ha anunciado la decisión mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que reconocen su esfuerzo y le desean lo mejor en futuros proyectos. "A SD Sarriana e Iván Carril dividen os seus camiños. Xunto a él tamén marchan Borja Collar, Adrián Baamonde e Javier Pampín Desde a institución queremos agradecer todo o seu traballo nun curso histórico e desexámoslle todo o mellor no seu futuro. Grazas!", manifestó el club lucense.

La Sarriana de Iván Carril visitó a la SD Compostela durante la pretemporada con motivo del IX Memorial Antonio Bermúdez. El cuadro picheleiro venció al conjunto de Segunda RFEF después de un partido muy competido que se resolvió gracias a un doblete de Pablo Porrúa (3-2).

La relación del técnico boqueixonés no se limita a este partido amistoso, ya que también dirigió al Cadete A de la entidad blanquiazul durante dos temporadas (2018-2020). Además, Carril es el fundador de Compostec, una escuela tecnificación futbolística para menores de 16 años impulsada por el Compostela y por el propio exjugador del Deportivo.