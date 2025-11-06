Cinco jugadoras españolas, nominadas al The Best femenino

Las jugadoras españolas Aitana Bonamtí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Clàudia Pina han sido nominadas al premio The Best a la mejor jugadora de la FIFA, mientras que Cata Coll es una de las candidatas al galardón de mejor guardameta.

La lista de nominadas fue anunciada este jueves por la FIFA, que, como es habitual, informó de que todos los aficionados al fútbol podrán votar en las categorías a mejor jugador, jugadora, guardameta masculino y femenina, y entrenador de fútbol masculino y femenino hasta el próximo 28 de noviembre.

Aitana Bonamtí, centrocampista del Barcelona y actual Balón de Oro, opta a su tercer premio The Best de manera consecutiva tras ganarlo en 2024 y 2023. Su compañera de equipo Alexia Putellas también es candidata a un tercer galardón, después de alzarse con él en 2021 y 2022.

Entre los candidatos al premio de mejor entrenador de un equipo femenino figura Jonathan Giráldez, del Olympique de Lyon, extécnico del Barcelona.

Los entrenadores, entrenadoras, capitanes y capitanas de las selecciones de las 211 federaciones miembro de la FIFA votarán a sus tres candidatos y candidatas en las tres categorías de premios.

Los periodistas que cubren encuentros de fútbol masculino y femenino y los aficionados registrados en FIFA.com también podrán emitir su voto.

La FIFA anunció que "más adelante", con fecha aún por concretar, se anunciarán los nominados y nominadas al Premio Puskás y al Premio Marta de la FIFA, que rinden homenaje a los mejores goles del año.

Lista de nominados:

Premio The Best a mejor jugadora:

- Sandy Baltimore, Francia y Chelsea.

- Nathalie Björn, Suecia y Chelsea.

- Aitana Bonmatí, España y Barcelona.

- Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea.

- Mariona Caldentey, España y Arsenal.

- Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current.

- Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon.

- Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon.

- Patri Guijarro, España y Barcelona.

- Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon.

- Lauren James, Inglaterra y Chelsea.

- Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal.

- Ewa Pajor, Polonia y Barcelona.

- Clàudia Pina, España y Barcelona.

- Alexia Putellas, España y Barcelona.

- Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal.

- Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal.

Premio The Best al mejor entrenador/a de fútbol femenino:

- Sonia Bompastor, Chelsea.

- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon.

- Seb Hines, Orlando Pride.

- Renée Slegers, Arsenal.

- Sarina Wiegman, Inglaterra.

Premio The Best a mejor guardameta:

- Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham.

- Cata Coll, España y Barcelona.

- Christiane Endler, Chile y Olympique de Lyon.

- Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea.

- Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride.

- Chiamaka Nnadozie, Nigeria y París FC/Brighton & Hove Albion.

- Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United.