El mejor quinteto de la historia del Obradoiro vuelve a reunirse

En el verano de 2024, EL CORREO GALLEGO lanzó una encuesta para elegir a los mejores jugadores de la historia del Monbus Obradoiro en cada puesto. Rafa Reparaz, Julio Jiménez, Tonecho Lorenzo, Antonio López Cid y Andrés Caso fueron los elegidos para ocupar esas plazas desde el puesto de base hasta el de pívot, respectivamente. Los astros del conjunto compostelano se reunieron en el canal de O Noso Basket para compartir sus experiencias, revivir historias y valorar el haber sido elegidos en ese quinteto histórico.

Los cinco hablaron sobre el haber sido elegidos en cada puesto, comenzando por un Reparaz que recordaba lo que ya comentó en su momento: «Me considero el mejor en la posición 50 de la historia en los bases del Obradoiro (risas). Lo que creo es que me han elegido porque la gente te tiene cariño, que es lo que me llena de satisfacción, porque en absoluto me considero el mejor base de la historia del Obradoiro. Ha habido muchos bases y muchos mejores que yo, pero estoy encantado con el título aunque no lo merezca».

Rafa Reparaz posando. / ECG

Jiménez se mantuvo en esa línea: «En el puesto de escolta, si te pones a pensar los que hubo en el Obra, desde José Antonio Gil, Alberto Corbacho o muchos otros que ha habido en la época reciente, pues realmente impresiona. Es lo que dice Rafa, cuenta mucho el cariño de la gente y el que te recuerden. Desde ese verano del 2024 hasta ahora, lo llevo con mucho orgullo».

Julio Jiménez con la camiseta retro. / Jesús Prieto

Tonecho no quiso darle mucha importancia y dijo recibirlo como «una carallada» y aseguró que «no es verdad y lo apelo a que la gente te vota por el carisma y porque son gente cariñosa con los veteranos, pero no porque fueras el mejor ni por asomo».

Por su parte, para López Cid la noticia fue «sorprendente, porque, como dijeron todos, no es que sea yo el mejor alapívot de la historia del Obradoiro. Pero ya que me tocó a mí, oye, déjame disfrutarlo. Se lo agradezco mucho a las personas de más de setenta años que me han votado y que me vieron jugar. Como la gente dura ahora bastante, tengo la suerte de que me hayan votado. Es un galardón con el que estoy encantado y los que estamos aquí, cuando nos juntamos, vacilamos».

Cerró esa valoración Caso, que lo recibió con «incredulidad y siendo consciente de que yo creo que esto tendríamos que ceñirlo a la época en la que jugamos, porque en absoluto me considero, para nada, el mejor pívot. Además, creo y lo someto a vuestra consideración, que nosotros jugamos a otro deporte, comparado con el baloncesto de hoy en día. Era otra cosa. Sí que tiene algo de ventaja con el de ahora, primero porque somos todos de casa y porque mantenemos una unión entre todos que me parece que es un poquito difícil de ver en los equipos de ahora».

Tras aportar su visión sobre ese quinteto, los cinco comenzaron a compartir anécdotas del pasado, hablando de como se sostuvo su amistad en el tiempo, de las comidas que celebran anualmente, de las funciones que han ido cumpliendo en la historia del club además de jugar y muchas más curiosidades sobre la historia de la entidad picheleira en sus primeros años. Todos ellos reaparecerán de nuevo en el siguiente programa de O Noso Basket con la segunda parte de esta reunión.