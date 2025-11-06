El Obradoiro de Epi, a combatir el ritmo del Tizona

El Monbus Obradoiro regresa al Multiusos Fontes do Sar y lo hará midiéndose al Tizona Burgos, este sábado a las 18.30 horas. Diego Epifanio destacó a su rival, en la rueda de prensa previa al duelo que se celebró en As Cancelas, como un equipo con mucho ritmo y que va a buscar castigarlos en transición ofensiva en cada momento que se relajen, por lo que puso el foco en estar en tensión en cada instante.

Tras afirmar que todos sus hombres están sanos, salvo por algún golpe leve, el preparador comenzó a hablar de los puntos a seguir mejorando: "Lo primero es intentar volver a tener la consistencia en el control de las pérdidas de balón, que es una cosa que hicimos muy bien al principio de temporada y ahora llevamos unos partidos en los que nos está pesando. Poner mucho el foco en el rebote, que es una de las cosas que durante la temporada es la que quizás estamos más incómodos".

"En el apartado ofensivo creo que no tenemos un gran problema, sobre todo ahora que ya hemos mejorado en el acierto. Había demasiados rebotes en el aro contrario porque nuestro acierto no era muy bueno, pero ahora está siendo mejor, con lo cual hay menos rebotes y, en ese porcentaje de rebote, no hay una preocupación. En el defensivo, lo expliqué un día. Necesitamos tener la solvencia de ser consistentes en la defensa de uno contra uno", añadía.

También tuvo buenas palabras para un Alex Barcello al que define como "un jugador muy completo, que tiene muchas cosas. Una de sus cualidades es la anotación, pero creo que está poniendo mucho empeño y mucha concentración en entender cuándo tiene que tener el balón en las manos y lo que tiene que hacer cuando no lo tiene. Eso nos está ayudando a todos, a él y al equipo. Defensivamente, con sus características físicas creo que lo que no se le puede poner en duda, ni el año pasado ni este, es su implicación. Tiene mucha y mucho deseo de intentar ayudar al equipo".

Barcello aguanta el balón ante la oposición del defensor ovetense. / Área 11

Epi también celebró el volver a Sar y cómo se volcó la afición en Oviedo: "Se ha dado la circunstancia de que en Oviedo habíamos jugado tres veces y en Sar cuatro. Llevamos tres partidos jugando fuera de casa y que hemos jugado solo, en la temporada, dos partidos en casa. Agradecer a la gente que se desplazó con el equipo, fue una pasada. La recepción del equipo, su actitud constante en la grada de animación del equipo y después al final del partido. Para un equipo, jugar en casa siempre es bueno. A ver si somos capaces de mantener esas buenas sensaciones y ojalá nos acompañe mucha gente".

De hecho, un grupo de aficionados apareció con caretas con la cara de Epi, reconociendo que "soy una persona que en esas cosas pasa mucha vergüenza. Entonces, agradecer, porque es una forma de apoyar al equipo y al entrenador. Pero, bueno, paso mucha vergüenza. Es verdad que luego cuando salí me hice una foto con ellos y les agradecí el detalle. El entrenador es una parte que tiene que hacer muy bien su trabajo para ayudar, pero creo que el foco de atención tiene que ser sobre los jugadores".

Es un equipo que juega a muchísimo ritmo, muchas posesiones y con una defensa muy agresiva

De su siguiente rival señala que es "un club que tiene muy clara la idea del entrenador que quiere, la idea del juego que quiere y eso lo lleva plasmando desde hace mucho tiempo. Es un equipo que juega a muchísimo ritmo, muchas posesiones y con una defensa muy agresiva. Está en el top 5 de todas las situaciones de ritmo, tanto de uso de posesiones como de anotación, así como de situaciones de porcentaje rebote. Es un equipo que te obliga a estar constantemente en tensión, porque reacciona muy rápido y castigan muy rápido".

"En los primeros segundos, es un equipo que saca muchas ventajas ahí y luego es un equipo que, sin demasiado uso del bloqueo directo, castiga muchísimo porque tú, como equipo, cuando vas a mucho ritmo, hay un momento en el que el jugador tiende a relajarse cuando piensa que ya ha pasado todo el peligro y no tiene la capacidad en ese momento, en el que les obligues a jugar cinco contra cinco, pues con su movilidad y sus espacios castigan mucho. Es algo humano, tú piensas que ya has defendido y es un poco en lo que hemos puesto el foco, porque es un partido en el que no vamos a podernos parar, no vamos a poder quedarnos a protestar ni lamentarnos por un error", sostenía.