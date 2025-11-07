El Compostela persigue la victoria ante la solidez de «un gran Racing Villalbés»

La SD Compostela afronta este domingo, a las 12.00 horas, un partido de máxima exigencia en A Magdalena, feudo del Racing Villalbés. El cuadro picheleiro busca retornar a la senda de la victoria tras el tropiezo sufrido en San Lázaro ante el Barbadás (1-1) en la última jornada. El cuadro de Secho Martínez acabó con su brutal racha como local, cediendo los dos primeros puntos de la temporada en el Vero Boquete. A pesar del empate, el Compos mantiene su condición de líder de la clasificación y su vitola de invicto. En A Terra Cha, la esedé tiene ante sí la oportunidad de dejar atrás las malas sensaciones del pasado fin de semana, ganando ante uno de los grandes favoritos para el ascenso.

A falta de un entrenamiento, el técnico sonense tendrá a su disposición a la totalidad de su plantilla para enfrentarse a un «equipo importante en la categoría». El entrenador blanquiazul espera «un gran Racing Villabés, un equipo importante de la categoría, con buenos jugadores, con jugadores experimentados» y un «partido igualado».

Un encuentro especial para el entrenador picheleiro. «Es un equipo que me gusta especialmente. Me gusta jugar allí, estamos con mucha ilusión y muchas ganas de hacer un buen partido en un buen campo. Un partido atractivo, bonito y exigente», comentó.

Un rival rocoso

El equipo vilalbés cuenta con 15 puntos, ocupando la quinta posición después de medirse ya al segundo, al tercero y al cuarto clasificado con distinta suerte ya que ante su afición venció al Arosa (3-1) y perdió ante el Somozas (0-2) mientras que en su visita al Estradense logró un valioso empate (0-0).

El cuadro de Juan Rodríguez destaca por su fortaleza defensiva. A pesar de no ser un equipo excesivamente goleador, el Villalbés ha sumado gran parte de sus puntos gracias a una solidez, que lo colocan como el segundo equipo menos goleado —empatado con el Somozas y solo por detrás del Estradense—.

Estos datos no son fruto de la casualidad. Y es que el conjunto de A Terra Cha crece a partir de su eficiencia defensiva. Para Secho, un rival que te puede defender con cinco atrás como también plantarse con una línea de cuatro, como ya hizo ante el Estradense.

Ante todo, el preparador del Compostela prefiere hacer foco en los suyos: «Lo que sí sé es que es un partido donde nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que tener paciencia. Será un partido de largo recorrido ante un equipo experimentado, que sabe esperar su momento. Nosotros tenemos que buscar la portería rival con inteligencia».

Horario insólito

Por primera vez esta temporada el Compostela no jugará en horario de tarde. El cuadro santiagués viajará bien temprano para disputar el encuentro a partir de las 12.00 horas. Una situación que obligará a los jugadores a «adaptarse lo mejor posible».

Secho Martínez realiza indicaciones desde la banda. / SD Compostela

«En estos días previos, tenemos que ir acostándonos temprano para adaptarnos, tampoco nos queda otra. Pero bueno, ese no creo que vaya a ser el principal hándicap, aunque hay que organizar a los jugadores de Vigo, que siempre se tienen que levantar un poquito más temprano», manifestó el entrenador de la SD Compostela.

Ganas de vencer

El empate ante el Barbadás genera la necesidad de ganar fuera de San Lázaro para mantener un ritmo de puntos que permite al equipo colocarse en lo más alto de la clasificación. Con las consignas claras tras el tropiezo en casa, Secho analiza aquello que le faltó al Compos para vencer ante el Barbadás. «Después de analizarlo y de verlo, me reafirmaría de las muchas cosas que dije postpartido, sinceramente. Creo que fue un encuentro en el que dominamos mucho, de los que más este curso. Tuvimos cierta fluidez, cierto ritmo y creo que el debe estuvo en el último tercio, en la finalización de las jugadas, en el último desmarque, el último cambio de ritmo, el último pase, la ocupación del área ... En el resto creo que estuvimos bastante bien, recuperamos la pelota con prontitud, el equipo por detrás de la pelota casi siempre estuvo bien colocado y sí que cometimos un error importante en el inicio de la segunda parte», comentó.

Adrián Armental pugna con dos defensores del Barbadás por la posesión del balón. / Jesús Prieto

Unos puntos perdidos «que duelen», pero que ayudan para ir a Vilalba con la victoria entre ceja y ceja, aunque «esto es muy largo». Una batalla de fondo en la que parece que el Somozas se erige como el principal candidato para destronar al Compostela. El conjunto somocense encarrila cinco triunfos consecutivos y ya amenaza al líder, del cual le distancia solamente un punto.

Secho evita pensar en la lucha por el título y los candidatos, ya que es algo «que no puedo controlar» y que aún «es muy pronto para dirimir todo esto».