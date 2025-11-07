El héroe del último ascenso de la SD Compostela 'ficha' por el Deportivo

El pasado 16 de junio, y tras consumarse el descenso de la esedé, el Compostela comunicaba el fin de un "legado", el de Pablo Antas, que después de seis temporadas abandonaba el club.

El jugador lucense de 35 años, que llevaba sin equipo desde su desvinculación del equipo santiagués, ha dado el siguiente paso en su carrera y ha encontrado nuevo destino.

El veterano centrocampista se incorpora al Deportivo de La Coruña, donde formará parte del departamento de metodología, puesto en que tomará el relejo de Borja Facal dentro de la estructura técnica de Abegondo.

Más de 150 partidos como blanquiazul

Durante las seis campañas que Pablo Antas visitó la elástica de la esedé disputó un total de 152 partidos, repartidos entre Segunda RFEF, Copa Federación, Copa del Rey, la antigua Segunda B y la antigua Tercera División, convirtiéndose en una de las piezas clave del centro del campo del Compos en estos últimos años.

Pablo Antas durante un partido en el Vero Boquete / Jesús Prieto

El de Monterroso llegó en la temporada 2019/2020 a la entidad santiaguesa procedente del Rápido de Bouzas y pronto se erigió como una "brújula en el centro del campo". "El timón del equipo, un futbolista que non ha permitido disfrutar de un gran fútbol en el Vero Boquete", destacaba el Compos en su despedida.

Un gol en el recuerdo de los compostelanistas

Además de disputar más de 150 partidos con la camiseta blanquiazul, el centrocampista anotó 13 goles, siendo uno de ellos especialmente recordado para la parroquia compostelanista.

Los jugadores del Compostela celebrando su último ascenso en 2020 / Cedida

Y es que Antas fue el héroe del último ascenso de la SD Compostela a Segunda B en el año 2020. Un gol suyo de penalti en Balaidos ante el Ourense CF significó el empate en el marcador, que a la postre sería definitivo y significaría el regreso de la esedé a la ya extinta Segunda B cuatro campañas después.