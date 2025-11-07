Juste destaca a Kravic en el Obradoiro antes de su visita

El Monbus Obradoiro se enfrenta mañana, a las 18.30 horas, al Grupo Ureta Tizona Burgos, al que recibe en un Multiusos Fontes do Sar al que regresa tras encadenar tres encuentros consecutivos jugando como visitante, por lo que podrá competir, de nuevo, arropado por su afición.

Después de que Diego Epifanio, preparador picheleiro, analizase la previa de este duelo el pasado jueves, el viernes le llegó el turno al preparador del conjunto burgalés, Jordi Juste, quien afirmó que delante tendrá a un Obradoiro que «ya está adaptado a este inicio de liga que le costó, con (Dejan) Kravic como referencia y como sustituto de (Goran) Huskic»

«Es un equipo con muchísimas individualidades y calidad técnica, con muchos recursos en el puesto de base, con exteriores tiradores y de interiores, pues ya no hablemos. La motivación está alta para afrontar el partido, nos gusta enfrentarnos a buenos rivales y medir en que punto estamos y que punto de mejora tuvimos en Guipuzkoa, para ver si somos capaces de trasladarlo a Santiago», añadía.

Al ser preguntado por si deben llevar la batuta del duelo, lo tuvo claro: «Es fundamental que seamos capaces de imponer ese ritmo. Creo que lo estamos haciendo y la lástima es que, a veces, no se traduce, ya no en la victoria, sino en el acierto en el tiro o en ser capaces de anotar esos tiros liberados que conseguimos en los primeros segundos. Quizás en ese punto, cuando el partido se nos complica, encontrar ese equilibrio de parar un poquito más, de buscar soluciones interiores o más de penetración. La idea es imponer el ritmo, juguemos en casa o fuera. Es una de nuestras fortalezas e intentaremos hacerlo».

Sobre si la presión del Obra por lograr victorias será un factor, Juste le quita hierro y señala que ya les ve «un pelín más sólidos que en las primeras jornadas. Además, Epi es un entrenador con un bagaje impresionante, con varios ascensos y un entrenador que transmite, pese a las dificultades, mucha calma. Esa sensación la tienes con él y su equipo seguro que la tendrá. Pasado ese bache inicial, creo que el equipo está sólido, con un Kravic que ya va a aportar y le va a dar una muy buena rotación a (Felipe) Dos Anjos y, sobre todo, la experiencia en el puesto de base. No sé yo si van a traer a uno más».