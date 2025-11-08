Àlex Márquez hereda el dominio de Marc en el Mundial de MotoGP

Desde que llegó a Portimao, desde que empezaron ayer los primeros entrenamientos, el catalán Àlex Márquez (Ducati) ha estado al frente del pelotón de MotoGP en el Gran Premio de Portugal, penúltima cita del calendario 2025, que se celebra en el bonito trazado portugués. El 'Pistolas', que por la mañana hubiese podido conseguir la 'pole' de no sufrir una caída en la 'quali' teniéndose que conformar con la quinta plaza (segunda fila), hizo una buena salida y, en los primeros 500 metros, superó a Fabio Quartararo (Yamaha) y 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que salían delante de él y pudo apretar de firme para que no se escapasen los que eran, claramente, los dos únicos pilotos, Marc Bezzecchi (Aprilia) y Pedro Acosta (KTM), que le podían complicar la victoria.

"Cuando uno se cae o comete un error en la importantísima 'quali', sabe que debe intentar solucionar ese error en la salida y en las dos primeras vueltas de la carrera, sobre todo si se trata de la prueba al 'sprint', que es mucho más corta", comentó el flamante subcampeón del mundo de MotoGP. "Por fortuna, he salido estupendamente y me he podido poner a rebufo de Pedro y 'Bezz', esperando a que llegase mi momento".

Bezzecchi y Acosta realizaron dos primeras vueltas velocísimas, pero Àlex no perdió en ningún momento su referencia. Cuando, en el inicio de la tercera vuelta de las 12 de que constaba la prueba, el 'tiburón de Mazarrón' apretó de firme y superó al líder de Aprilia, Àlex ya tenía en mente apretar también. "No podía permitir que se me escapase así que, cuando vi que Pedro estaba por la labor de intentar escaparse, decidí que me iría con él".

Y, sí, en la vuelta siguiente, Márquez también superó a Bezzecchi y, a partir de ahí, se produjo, durante cinco vueltas, una lucha preciosa, bellísima, apasionante donde Acosta trataba de suplir la mayor potencia y velocidad punta (en recta) de la 'Desmosedici' de Àlex, con adelantamientos y luchas inverosímiles a lo largo del trazado portugués. Ciertamente, no hay que engañarse, Àlex mostró, pese al tremendo empuje y coraje de Acosta, una serenidad tremenda, sabedor de que su final, al no desgastar tanto las ruedas como la KTM, era mucho mejor que el del joven murciano, que sigue persiguiendo su primera victoria del año.

Y, en efecto, a falta de dos vueltas, Àlex apretó en serio, coronó la línea de meta con un excelente 1.39.165 minutos, superó a Acosta ya por más de medio segundo y decidió controlar la situación en los dos últimos giros. El pundonor de Acosta siguió siendo impresionante y digno de mención, pues cruzó la meta pegadísimo a Márquez.

Cuatro marcas distintas

"He corrido sabiendo, intuyendo que, como nos ocurre casi siempre, nuestra moto iba a desgastar mucho más que la Ducati de Àlex los neumáticos y, por tanto, he tratado de mantenerme cerca de Àlex, pero ha sido imposible pelearle la victoria", contó el joven piloto murciano, que está cerrando, pese a no haber ganado aún, una extraordinaria temporada.

Un dato más, ausente Marc Márquez, el gran dictador de este Mundial, se ha abierto tanto, tanto, el campeonato que, hoy, en Portimao, las cuatro primeras motos han sido de cuatro marcas distintas: Ducati (Àlex Márquez), KTM (Pedro Acosta), Aprilia (Marco Bezzecchi) y Yamaha (Fabio Quartararo).

Clasificación de la prueba al 'sprint': 1. Àlex Márquez (Ducati), 19 minutos 50.075 segundos; 2. Pedro Acosta (KTM), a 0.120 segundos; 3. Marco Bezzecchi (Aprilia); a 0.637 segundos; 4. Fabio Qarttararo (Yamaha), a 5.276 segundos y 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 5.276 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 545 puntos, ya campeón; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 425, ya subcampeón; 3. Marco BEZZECCHI (Italia), 298; 4. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 288 y 5. Pedro ACOSTA (España), 269.