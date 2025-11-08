El Obradoiro arrasa con una victoria de equipo grande

El Monbus Obradoiro se lleva su primer triunfo de equipo grande y ya demuestra que es un 'coco' de la categoría a costa del Grupo Ureta Tizona Burgos, al que superó por 93-68. Los hombres de Diego Epifanio noquearon a los visitantes desde el primer cuarto, con un 30-12 que condicionó el choque para los de Jordi Juste. Tanto la defensa como el ataque de los de Sar fue sublime. De hecho, hasta dominaron desde el rebote con 36, por 26 visitantes. El equipo santiagués supo manejar los tiempos y nunca llegó a temer por su ventaja.

El salto inicial caía en las manos del Obra y mate a una mano de Dos Anjos para comenzar. Jackson empataba con un buen movimiento para penetrar ante Westermann, aunque Barcello lo emulaba. El gigante del Obra capturaba un rebote ofensivo tras fallo de Barcello para seguir sumando y Jofresa golpeaba de tres (6-6). La movilidad en directos e indirectos llevaba a la canasta de Brown, pero ahora era Andersson el que anotaba un triple. Mucha igualdad y ritmo. Además, el sueco robaba el pase de un Huelves que acababa de saltar a pista y sacaba un 2+1, sin el adicional.

Barrueta erraba un mate en el que recibía falta, tras error previo de Léo en el contaataque, y sumaba los dos tiros libres (13-8). Acto seguido, falta sobre Dos Anjos, cuarta visitante, que también iba a la línea de personal para sumar uno. Westermann le sacaba la quinta a Ayoze en la salida de balón y no hacía concesiones (16-8). La defensa del Obra, con brazos más largos, hacía yermos los ataques rivales y en la ofensiva eran letales. Así, tras una gran defensa de Andersson, llegaba el triple de Barrueta y el tiempo de Juste (19-8).

El Tizona seguía desaparecido y el Obra sacando faltas, con Lundqvist sumando uno (20-8). El exterior sueco finalizaba una bandeja a la contra y ampliaba diferencias. Galán, como estaba siendo costumbre en el cuarto, sacaba la séptima falta y no erraba (24-8). Quintela finalizaba solo con un gancho tras el airball de Brito y Kravic metía una gran bandeja a la contra, botando desde su campo. Cuarto excepcional de equipo grande, que desesperaba a un Tizona que cometía la octava sobre Quintela, que ponía el 30-8. Parcial 24-0. También sacaba el bonus el Tizona y, al fin, sumaban por medio de Vila, con un uno de dos. Huelves sacaba un 2+1 para maquillar el cuarto (30-12).

En el segundo, Parrado se estrenaba con dos puntos y Kravic sumaba dos tiros libres. Jackson acompañaba con otros dos a un Tizona que quería despertar (32-16). Pero Barrueta quiso mandarlos a dormir con un 2+1 (35-16). La defensa se mantenía impecable, estaba faltando el acierto. Brown seguía recortando, bajo el aro, aunque Galán pagaba con la misma moneda (37-18). De hecho, el alapívot sacaba la cuarta visitante, con solo tres minutos y medio jugados, sumando un tiro libre. Barrueta estaba enchufado y lanzaba un triple lejano que caía con nieve, llegando a 11 puntos (41-18). Jackson lo contestaba en la cara de Etxeguren (41-21). Barcello se apuntaba a la fiesta exterior, con otro triple lejano y, además, tras bote (44-21). Tizona pedía tiempo tras una pérdida de balón del Obra.

Regresaban con triple de Zidek, que Barcello deshacía con un 2+1 (47-24). El checo acudía a los tiros libres, sumando uno, y repetía sacando falta a Andersson, para que ambos equipos estuvieran en bonus, sumando ambos (47-27). Aunque no importaba, porque 'desde Miami' caía otro triple. Jackson, tras tapón sobre Westermann, tampoco se achicaba desde fuera (50-30), llegando el tiempo de Epi. Regresaba el francés con una bomba de dos y Zidek respondía con un 'misil' exterior. Galán sumaba otros dos puntos bajo el aro y Etxeguren sacaba una falta, errando los tiros libres, por lo que la primera parte terminaba con el 54-33.

Tras el descanso, Westermann no daba tregua con una buena penetración y el rebote seguía siendo local, gracias a los fallos visitantes. Además, cuando se abría alguna ventana de oportunidad, la defensa la cerraba de golpe, como en el gran tapón que ponía Galán por la espalda a Vila. Westermann aportaba dos tiros libres para seguir alejándose (58-33). Vila ahora si encestaba ante el base francés, pero el director de juego asistía a Barrueta bajo el aro (60-35). El interior visitante ahora machacaba. Los de Juste seguían cayendo en muchas faltas y se ponían con cuatro en el ecuador del cuarto, con Léo finalizando de dos en el aro antes de sentarse (62-37).

Poco podía hacer el Tizona. Huelves aparecía con un triple desde la esquina para tratar de reactivar a los suyos. Mientras, el Obra se divertía con un gran movimiento de Dos Anjos, finalizando a aro pasado como si de una estrella NBA se tratase. Terminaba de desesperar a los de Juste Quintela, con un 2+1 y otro bonus (67-40). Brown trataba de dar pausa en el tiro libre, sin suerte. Bandeja a la contra de Andersson y pérdida visitante. La fortuna le llegaba a Huelves con un triple contra tablero. Kravic aportaba uno de dos en tiros libres y luego superaba en bote a Brown para una buena bandeja (72-47). Jofresa arrancaba tres tiros libres a Galán, sin fallo, para despedir el cuarto con el 72-50.

Daba comienzo el último acto con todo decidido. Se lucía Lundqvist con un buen tiro en carrera y Brown contestaba de inmediato. Kravic tampoco fallaba bajo el aro. Galán lo seguía con dos tiros libres y Alonso y Quintela intercambiaban triples. Los de Epi sabían jugar con el reloj, engordando sus estadísticas y rebajando revoluciones en los dos lados de la pista. Gracias a ello, Tizona podía ver aro, aunque Barcello también lo hacía (85-59). Poco más ofreció el duelo, Brito pudo estrenarse en el marcador con dos canastas y Galán llegó a 11 puntos para cerrar con el 93-68.