El sinsentido del calendario que desluce el gran torneo del tenis y afecta a Alcaraz y Sinner

Turín abre sus puertas como cada año a la gran cita final del tenis. Las ATP Finals cuentan las horas para dar inicio a una nueva edición en busca del gran maestro del año, que además tendrán añadida la gran batalla final entra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por conquistar el número uno a final de año.

Un torneo siempre especial que esta vez se ha visto deslucido como mínimo en su inicio. A menos de 24 horas para que arranque la competición se sigue sin saber quienes serán los ocho contendientes, a la espera de ver como acaba esta tarde (16:00 horas) el torneo de Atenas.

Musetti debe ganar para ser el octavo, mientras que Novak Djokovic, su rival en la final, sigue manteniendo la duda de si estará o no en la cita en Turín.

Un sinsentido que desluce por completo la cita más glamurosa del año, que contó con solo seis de los ocho competidores en su presentación ya clásica en el centro de la ciudad.

Musetti sigue apretando para estar, Djokovic sigue pensando si ir y mientrastanto, Felix Auger Aliassime sigue delante del televisor para ver si Musetti no levanta el título y es él quien entra como octavo.

Cambio para 2026

Más de diez meses de competición para acabar solucionando todo en un torneo de categoría 250 con muchos de los jugadores ya de vacaciones. Algo que atenta contra el propio circuito y que la dirección de la ATP ya cambió hace unas semanas para el año que viene, antes de ver como se tiraban piedras a su propio tejado este mismo año.

Tanto es así, que la jornada de este domingo en Turín y la del lunes serán totalmente atípicas, con un partido de cada grupo en cada jornada. La incertidumbre de saber quien serán los últimos en entrar y la proximidad de la final de Atenas han hecho que la organización se viera obligada a hacer algo inédito y nada bonito.

Alcaraz debutará este domingo y no sabrá hasta el lunes contra quien juega el martes. Por su parte, Sinner no sabrá hasta esta tarde quien es su primer rival, mientras que Zverev y Shelton tendrán dos días de descanso entre su primer y su segundo partido de grupos. Algo que rompe por completo con la preciosidad y el clasicismo de este torneo.