Nico Williams da aire al Athletic y pone colista al Oviedo.

Nico Williams volvió al once titular del Athletic y resolvió con un golazo el choque liguero en San Mamés ante el Oviedo, un 1-0 con un extraordinario tanto del extremo internacional, que se fue deshaciendo de los rivales que le salían al paso y batió finalmente a Aaron Escandell con un trallazo.

Una 'delicatessen' de Nico, en el minuto 25, que abrillantó su actuación de más de media hora en la que se mostró mejor de la pubalgia que arrastra que en sus grises partidos anteriores.

Aunque el Oviedo dio la cara en todo momento, victoria merecida del Athletic que aúpa a los de Ernesto Valverde al borde de los puestos europeos y le cierra una mala racha de cuatro partidos sin ganar, tres en los tres últimos, dos en Liga.

Al Oviedo la derrota le deja varado en la tabla y en la posición de colista a la que cayó esta misma jornada tras la victoria del Girona sobre el Alavés.

Otro de los focos de atención del choque fue el debut en liga y como titular de Selton Sánchez, un talentoso centrocampista de 18 años que completó una buena hora larga de juego, el tiempo que estuvo en el campo.

De salida Luis Carrión apostó por el once esperado, mientras que Ernesto Valverde sorprendió con Selton y Nico Williams de titulares. Selton por su juventud, 18 años, y Nico porque en las últimas semanas estuvo muy limitado por la pubalgia que arrastra.

Salió mejor al campo el Oviedo, que para el minuto y medio ya había forzado su primer córner. Superados esos primeros compases el Athletic se hizo con el mando del juego a raíz de también su primer saque de esquina, en el que Guruzeta sorprendió en el primer palo a la defensa carbayona pero no a un Escandell firme en la línea de gol.

Dos minutos después el meta valenciano apareció hasta tres veces seguidas para evitar de nuevo el primer gol local. Primero le ganó un mano a mano a Berenguer tras una buena combinación del equipo bilbaíno e inmediatamente, tras el córner de esa jugada, repelió bajo palos un remate de un compañero hacia la portería propia y después el remate de Guruzeta tras el rechace.

Lo que ya no pudo despejar Escandell fue el tremendo trallazo con el que Nico Williams finalizó un espectacular acción individual saliendo de la banda en la que fue deshaciéndose según le iban llegando de Nacho Vidal, Colombatto y Costas, y también evitó el intento de bloqueo de Carmo y el guardameta.

Con todo el mundo hablando aún del golazo de Nico, el Oviedo logró el empate en una acción desconcertante de Unai Simón. Le paso por debajo de las piernas el balón tras un cabezazo hacia atrás de Colombatto que intentó tocar Ilyas ante la duda del meta internacional. Pero el VAR determinó que el marroquí tenía adelantado el talón izquierdo unos milímetros y decretó fuera de juego.

Se ralentizó el partido, Guruzeta se encontró con Carmo en un buen disparo y, ya en el tiempo añadido, Simón se quitó el regusto amargo de su error anterior atajando un disparo cruzado con opciones de Dendoncker tras ganar una segunda jugada.

El Athletic comenzó mejor en el segundo tiempo y encadenó varias llegadas con peligro en las que a sus delanteros, Guruzeta, Berenguer, Nico y Selton, incluso a Galarreta también, les faltó finura para concretar las ocasiones que pedían las jugadas.

Como le ocurrió también a Rondón en el acercamiento más serio del Oviedo, en una buena combinación entre Reina y Colombatto.

Tras la primera tanda numerosa de cambios Navarro y Berenguer sí encontraron portería pero también a Escandell, que a continuación vio cómo de nuevo Berenguer mandaba muy alto un remate casi de gol.

En el ida y vuelta estuvo más cerca el 2-0, que tuvo Rego, que un 1-1 que, eso sí, no dejó de perseguir el Oviedo.