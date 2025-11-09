Un gol in extremis del Rácing Vilalbés condena a la SD Compostela

Todo parecía indicar que la SD Compostela iba a salir de A Magdalena con un preciado triunfo ante un sólido Rácing Vilalbés, pero un gol de penalti de Pablo Trigo en el descuento privó al conjunto picheleiro de la victoria.

Buscaba la esedé aprovechar el pinchazo ayer de su principal rival en lo que va de liga, el Somozas, que no pudo pasar del empate en su visita al Atlético Arteixo, y coger ventaja en la clasificación con su máximo perseguidor. Y no empezó con mal pie el Compos, que se adelantó pronto gracias a un tanto de Maceira, uno de los mejores del partido, cuando apenas se llevaban 10 minutos de juego.

No tardó demasiado en reaccionar el conjunto local, que empató el partido antes de la media hora con un gol de Alberto Lamas. Y así se llegó al descanso, con todo por decidir de cara a la segunda mitad.

Tras la reanudación, volvió a adelantarse el Compos gracias a un gol en propia de Javi Varela. Era e minuto 64 y, tras un centro de Diego Rodríguez, el zaguero del Vilalbés introdujo el balón en su propia portería. Sonreía la suerte al conjunto visitante.

🔚 FINAL@racingvillalbes 2️⃣-2️⃣ COMPOS

⚽️ Maceira

⚽️ Javi Varela (p.p.)



Escapouse a vitoria na última xogada do encontro, pero os nosos manteñen o liderado e o invicto unha xornada máis 🩵🤍



📸 @nacho_castano_#VillalbésCompos pic.twitter.com/CMKlECGCNK — S.D. Compostela (@SD_Compostela) November 9, 2025

Con el paso de los minutos el resultado parecía definitivo, pero cuando ya se superaba el minuto 93, el árbitro decretó pena máxima a favor del Rácing Vilalbés. No falló desde los once metros Pablo Trigo, para poner el 2-2 definitivo en el marcador.

La SD Compostela suma así su segundo empate consecutivo, sumado al 1-1 de la pasada semana en San Lázaro ante el Barbadás. Aún así, la esedé continuará una semana más como líder en solitario con un punto de ventaja sobre el Somozas y siendo, además, el único equipo invicto en este grupo 1 de Tercera RFEF.