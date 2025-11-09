Un penalti en la última jugada del partido deja sin victoria a la SD Compostela

La SD Compostela no pudo pasar del empate en Vilalba ante un rival rocoso. Los de Secho se adelantaron hasta en dos ocasiones en el electrónico, la primera en el minuto 11 y la segunda en el 64, gracias a un autogol de Varela. Pero cuando parecía que el encuentro iba a terminar con triunfo visitante, en el minuto 93, el colegiado señalaba un penalti a favor de los locales que Pablo Trigo transformaba en el 2-2. Un empate doloroso, aunque el equipo se mantiene invicto y líder de la clasificación.

Salió bien al terreno de juego el conjunto compostelano, que se hizo dueño del balón y no tardó en poner rumbo a la portería contraria. Así, tras un par de acercamientos infructuosos, en el minuto 11 Maceira adelantaba a los visitantes. El gol espoleó a un Racing Club Villalbés que estiró líneas. El partido se abrió y se volvió de ida y vuelta, con legadas de ambos equipos al área contraria. Los compostelanos lo hacían con más velocidad, pero acababan fallando en el último remate, mientras los locales lo intentaban con balones largos que conseguía despejar la zaga de la SD Compostela. Así las cosas, no se generaban ocasiones claras, hasta que en el minuto 28 Make remataba al fondo de las mallas y establecía el 1-1.

No cambió la dinámica del partido tras ese gol. La SD Compostela no conseguía volver a hacerse con el control del partido y el balón iba y venía de un área a otra. Eso sí, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. El Racing Club Villalbés lo intentaba con un juego más directo que la zaga compostelana conseguía abortar y mientras, los de Secho intentaban aprovechar la velocidad de Adrián Armental, que se plantó en un par de ocasiones en el área contraria, pero no acababa de encontrar el último pase el jugador visitante. Tampoco lo hacían Maceira y Guisande. El equipo generaba juego y pisaba área contraria, pero una jornada más, a los compostelanos les costaba encontrar el acierto en el último pase, lo que les impedía generar ocasiones claras de gol.

Con todo, el marcador no se movió más antes del descanso, al que se llegaba con el empate a 1.

Ya en la segunda parte, la SD Compostela volvió a mostrar su mejor cara, la de los primeros minutos del partido. Los visitantes se hicieron con el control del balón y consiguieron frenar el corre calles de la primera mitad, buscando abrir juego a las bandas y mantener al rival lejos de la pelota. El Racing Club Villalbés, por su parte, tiraba de oficio, tratando de cortar el juego con faltas y continuas interrupciones y buscando una ocasión para adelantarse al contragolpe. No llegó. La SD Compostela cada vez se acercaba más a la meta contraria y en el minuto 64 Goris ponía un buen balón al espacio buscando a Diego Rodríguez, que centraba al área donde un defensor local, Javi Varela, acababa introduciendo el balón en su propia meta al intentar despejarlo.

Era el 1-2 que hacía justicia al dominio de los visitantes durante los primeros veinte minutos de esta segunda mitad. Lo que no hizo ahora el conjunto de Secho fue caer en los errores de la primera parte. El equipo mantuvo la posesión del esférico y abortó los intentos del equipo local de acercarse a su área. Con el paso de los minutos, sin embargo, la insistencia del Racing Villalbés crecía, aunque lo cierto es que los locales no generaron ni una ocasión clara de gol. Los tres puntos estaban en el casillero de la SD Compostela, o al menos eso parecía, porque en la última jugada del encuentro el defensa compostelano llegaba tarde a cortar el último intento desesperado de los locales, que encontraron premio: El colegiado decretó penalti y Pablo trigo no perdonó, dejando sin victoria a los visitantes.

No hubo más y acto seguido el colegiado señaló el final del encuentro con el 2-2 en el electrónico.