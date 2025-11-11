Directo | La Copa del Rey de fútbol sortea su segunda ronda

Un total de 56 equipos, entre ellos 15 de LaLiga EA Sports, estarán este martes en el bombo del sorteo de la Segunda Eliminatoria de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026 que se llevará a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), de nuevo marcado por los criterios de proximidad.

Estos 56 equipos se jugarán el pase entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre el billete a los dieciseisavos de final, ronda en la que ya entrarán en liza el FC Barcelona, actual campeón, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, exentos hasta el momento por su participación en la Supercopa de España.

Esta eliminatoria contendrá clubes de las cinco categorías nacionales del fútbol español, los cuales se repartirán en 28 cruces a partido único donde, como en la anterior ronda, mandarán los criterios de proximidad y harán que se formen dos grupos, uno correspondiente a la mitad norte del país y otra a la sur.

Según detalló la RFEF, la primera bola corresponderá al Ourense CF, reciente ganador de la Copa Federación, verdugo en la anterior eliminatoria del Real Oviedo y que se medirá a un Primera de su ámbito geográfico (Girona, Real Sociedad, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés y Espanyol) como contrincante. Los equipos de máxima categoría del grupo 2 son Villarreal CF, Real Betis, Valencia CF, Sevilla FC, Levante UD, Elche CF, Rayo Vallecano y Getafe CF.

A partir de ahí, los equipos de Tercera, Segunda y Primera Federación de cada uno de los dos grupos serán los siguientes en conocer a sus rivales en una ronda en la que sólo algunos clubes de LaLiga Hypermotion jugarán contra otro de la misma categoría con el orden de extracción de las bolas como factor que determinará cuál ejerce como local y cuál como visitante.