El Obradoiro presenta a su nueva mascota, Chicha

El Monbus Obradoiro ha anunciado este martes a la que será su mascota durante esta temporada. En colaboración con Chichalovers, el conjunto compostelano ha presentado a Chicha, «un entrañable cerdito» que lucirá el dorsal 70 en honor al año de fundación de la entidad deportiva.

Así lo informaban en un comunicado: «El Monbus Obradoiro continúa dando pasos para fortalecer su vínculo con la afición y seguir haciendo de la Caldeira do Sar un espacio único, lleno de pasión, energía y sentimiento. En esta ocasión, el club recibe a Chicha, la mascota de Chichalovers, un entrañable cerdito que lucirá el número 70, en homenaje al año de fundación del club, 1970.

La aparición de Chicha se enmarca en el convenio de colaboración entre el Monbus Obradoiro y la empresa Chichalovers, una alianza que combina el espíritu joven, alegre y creativo de la marca con la tradición y los valores del club compostelano. Esta colaboración refleja a la perfección la fusión entre innovación y respeto por la historia.

La fecha elegida para su presentación, el 11 de noviembre, día de San Martiño, no es casual. Esta jornada, ligada a la cultura popular gallega, evoca la llegada del frío, el ambiente festivo y la unión de la comunidad. Con la llegada de Chicha, el Obradoiro quiere rendir un guiño a esta tradición, celebrando la incorporación de una nueva integrante a la familia obradoirista».