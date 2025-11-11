De Touro al selecto DP World Tour: Tarrío, el 'superviviente'

La Final de la Escuela del DP World Tour donde se asignarán las tarjetas de cara a la próxima temporada para el primer circuito europeo, realizó este lunes la primera criba en la que entraron solo tres jugadores españoles para disputar las dos últimas rondas en el recorrido Lakes de INFINITUM, en Tarragona.

De los 156 profesionales que empezaron el torneo el pasado viernes, solo han accedido a las dos rondas finales 60 jugadores y, entre ellos, tan solo tres profesionales españoles de los 14 que empezaron el torneo.

Tras disputarse los primeros 72 hoyos, el mejor situado de los nuestros es el profesional de Golf Moià, Adri Arnaus, que ocupa el puesto decimoséptimo, con un total de 275 golpes (-11) por lo que ahora mismo estaría entre los jugadores que logran la tarjeta de cara al 2026.

Tarrío y Masaveu entran al corte

También han entrado en el ‘corte’ Santi Tarrío, que gracias a una magnífica vuelta este lunes de 66 golpes (-5), asciende al puesto 22 (-10) y en buena posición de cara al desenlace del torneo.

El jugador nacido en Touro y que pertenece al Club de Golf Val de Rois, desea recuperar la plaza perdida y jugar con los mejores profesionales de este deporte de nuevo. El desempeño con el que finalice este torneo marcará si puede regresar a la élite del golf o esperar a otra oportunidad.

El otro español que ha logrado meterse entre los 60 mejores es Luis Masveu, aunque un poco más retrasado en la clasificación, concretamente en el puesto 43, con un total de -7.

Después de estas cuatro primeras jornadas, el lider en INFINITUM es el surafricano Zander Lombard, con 264 golpes (-22), seguido a distancia del neozelandés Connor McKinney, con -16.

Los 20 mejores en la clasificación final y empatados, lograrán los derechos de cara al 2026, el gran objetivo que se han marcado todos golfistas en este largo y cruel torneo que les puede asegurar el trabajo de cara al próximo año.