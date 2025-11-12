La Copa do Sar ya conoce los emparejamientos de su 58ª edición

Los equipos participantes en la Copa do Sar ya conocen el que será el cuadro de eliminatorias de la 58ª edición. La competición cuenta con la participación de 57 clubes de la delegación de Santiago, que comenzarán su aventura copera a partir de la primera semana del mes de diciembre.

Los cuatro conjuntos de Preferente —SD Dubra, Puebla FC, Sigüeiro FC y SD Negreira— parten como grandes favoritos para llevarse el torneo. Y aunque en la ronda previa el sorteo no haya deparado ningún duelo entre candidatos, el Negreira, vigente campeón, se verá las caras con el Sigüeiro, vencedor en 2024, en caso de ganar al Vista Alegre en la primera instancia.

Cuadro de emparejamientos completo de la 58ª edición de la Copa do Sar. / RFGF

El subcampeón del 2025, el SR Calo, se medirá a la AD Burgo das Nacións de Terceira Futgal. Duelo que definirá el rival del Bastavales en la siguiente ronda por el lado derecho del cuadro. El Racing San Lorenzo, representante santiagués en el torneo, debutará ante el SD Carcacia en el campo de Mirarrios.

En el izquierdo, el Dubra visitará al San Mamed —segundo equipo con más campeonatos (5)— en un auténtico clásico de la competición. En el mismo lado el ‘Rei de Copas’, la SD Flavia, con un total de ocho campeonatos, se volverá a enfrentar al Atlético Crocha como ya ocurrió en la pasada edición, partido que se saldó con una clara victoria padronesa (0-9).

Todo listo para el inicio de una competición que comenzará con la disputa de la ronda previa a partir de la primera semana de diciembre. Las eliminatorias se disputarán a partido único en el campo del equipo de menor categoría —en caso de ser de la misma división, el orden del cuadro marcará la localía— hasta la disputa de la final, fijada entre el 23 y 24 de mayo, que se disputará en un campo neutral aún por determinar.