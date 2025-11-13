El boxeo olímpico aterriza en Brión de la mano del Fight Club Bam Bam

El próximo sábado 15 de noviembre el pabellón municipal de Brión acogerá por primera vez la velada de boxeo olímpico impulsada por el Fight Club Bam Bam de Santiago de Compostela. A las 18.00 horas dará comienzo el primero de los nueve combates previstos, que enfrentarán a 18 boxeadores de diversos pesos y categorías.

En cada uno de los duelos, habrá un representante de la comarca de Santiago, lo que refleja el compromiso y la pasión de la ciudad por el pugilismo.

Con la celebración de la 8ª edición de la Velada de Boxeo, el Fight Club Bam Bam busca «promover y fomentar a los jóvenes deportistas, dándoles el mayor número de posibilidades para competir en los deportes de contacto».

Del mismo modo, el club picheleiro agradece a los diferentes patrocinadores que hacen posible la celebración del evento: «Todo esto no sería posible sin la total colaboración del concello de Brión, que facilitó todo lo necesario para el evento, y también dar las gracias a los patrocinadores que deciden apoyar al deporte, como El Dispensario, Grupo Fisela, Santiago en Vivo, Tattoo Piercing Sorry Mum, Who Killed Bambi, Azul de Portosín, Ferrless Warrior Bertamiráns y Baiuca».