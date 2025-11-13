Faverani, la gran amenaza del Cartagena para el Obra

El Monbus Obradoiro se reencontrará con uno de los protagonistas de su historia reciente. El conjunto que dirige Diego Epifanio visitará al Cartagena de Félix Alonso, exentrenador del conjunto santiagués, este sábado a las 19.00 horas. Pero si hay un nombre destacado para este duelo es el de Vítor Faverani, exNBA y que está siendo el mayor peligro de los de Alonso.

El técnico comenzó señalando que todos sus hombres están bien, salvo Alonso Grela, que viajará con el equipo pero no jugará: "El estado físico de todos es bueno. Alonso, tristemente el otro día se le salió el meñique. Ya le había pasado eso anteriormente. Están ahí los médicos intentando acortar plazos. Él dice que ya no tiene mucho dolor, pero sí que es verdad que la sensibilidad que tiene nos obliga a ser cautelosos. Tenemos que ser conscientes de que lo más importante es la integridad física, en este caso de Alonso y de su dedo. Por ahora no ha participado en ninguna sesión del equipo".

Epi escapó a hablar de la llegada de Micah Speight, ya que al ser preguntado su respuesta se dirigió hacia su siguiente rival. "Cartagena es un partido que nos va a exigir muchísimo. Creo que ahora mismo hablar de otra cosa que no sea de la expedición que va Cartagena sería un error por parte mía primero, como máximo responsable del equipo", señalaba.

Al hablar sobre el duelo con el conjunto que dirige Félix Alonso, el burgalés destaca que "es un equipo que está muy bien estructurado, muy bien entrenado. Tienen muy claro las cosas y tienen sus puntos fuertes, muy fuertes. La generación de pick & roll de sus bases creo que pone muchos problemas a los equipos. Su planteamiento táctico en el pick & roll nos va a exigir un nivel de concentración y de actividad para que no nos generen ventajas ahí, porque creo que lo están jugando muy bien".

"Tienen una pieza muy importante para ellos como es (Vítor) Faverani, que te obliga a estar continuamente atento. Pero eso hace que, si Faverani no es capaz de generar ventajas, las generen sus compañeros. Entonces, eso va a exigir a nuestros cinco mucha concentración, mucho esfuerzo físico y mucha mentalización de cómo queremos defenderlo. No solo es el desgaste de la defensa al poste bajo, que son el equipo que más poste bajo juega, sino que es una cosa que, aparte de la exigencia que ya tiene ser un grande, de correr la pista y defender, pues es el hecho de defender cerca del aro, tener que estar ayudando y luego tener que volver a defender el pick & roll. Nos va a exigir que los otros cuatro jugadores estén muy mentalizados colectivamente para poder ayudar las ventajas que genera Faverani", añadía