Los jugadores del Obradoiro, padrinos de una iniciativa del Colegio Peleteiro

El Colegio Manuel Peleteiro comenzó este curso a implantar el programa Tutoría Entre Iguales (TEI), un programa de convivencia para la prevención de la violencia y del acoso escolar. Su objetivo es mejorar la integración escolar fomentando que las relaciones entre compañeros sean más satisfactorias. Para fomentar este tipo de iniciativas, han colaborado con el Monbus Obradoiro, convirtiendo a sus jugadores en padrinos

Este proyecto está basado en la tutorización emocional entre iguales, el alumnado mayor tutoriza emocionalmente a sus compañeros de dos cursos menos. En este primer año los alumnos de 5 años son ‘amigos mayores’ de los de 3 años, los de 5º de primaria son ‘tutores’ de los de 3º de primaria y los de 3º de ESO, son tutores de los de 1º de secundaria. Con esto, el alumno tutor se siente protagonista en la construcción de un entorno escolar seguro, solidario y libre de violencia.

Con el fin de reforzar este protagonismo, el programa contempla actos institucionales a lo largo del curso. El primero de ellos tuvo lugar este miércoles: los jugadores del Monbus Obradoiro se convirtieron en padrinos de la primera promoción TEI. Fueron elegidos porque representan, dentro y fuera de la cancha, los mismos valores que se promueven en el Peleteiro.

Más de 200 alumnos de 5º de primaria y 3º de ESO del Colegio Peleteiro participaron en una ceremonia de apadrinamiento, que tuvo lugar en el Multiusos Fontes do Sar con los jugadores del primer equipo. El acto comenzó con la lectura, por parte de una estudiante de 2º de bachillerato, de la carta a través de la que se le pidió al club convertirse en padrinos: «Los valores del deporte que demostráis —el respeto al rival, el trabajo en equipo y el no rendirse nunca— son la lección más importante que nos dais. Vuestro lema ‘Todos Xuntos’ nos ha inspirado. Resume lo que vale el esfuerzo conjunto. Por eso, y porque sois un ejemplo brutal de valores, os pedimos algo superespecial: ¿Aceptáis ser nuestros padrinos de honor de la primera promoción TEI del Colegio Peleteiro?».

A continuación asignaron un valor a cada uno de los jugadores por lo que representan: trabajo en equipo, perseverancia, honestidad, coraje, resiliencia, generosidad, respeto, esfuerzo, sentido de pertenencia, responsabilidad, empatía, solidaridad y disciplina.

La contestación del Obradoiro también fue muy emotiva: «Os podemos asegurar que en el vestuario no hay títulos, ni puntos, ni jugadas que nos hagan sentir tan orgullosos como ser vuestro espejo de valores. Por ello el equipo del Obradoiro acepta con el máximo honor el rol de padrinos de vuestro programa TEI. Vuestro lema, ‘Aquí estou para ti’ es el eco de nuestro grito de guerra: ‘Todos Xuntos’», indicó Sergi Quintela, uno de los capitanes del equipo.