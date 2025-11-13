Argentina en el Martínez Valero
El mensaje de Messi tras su concentración en Alicante con Argentina: "El cariño que me mostraron me emociona..."
El astro argentino abandona la provincia junto a la selección albiceleste entre agradecimientos antes de poner rumbo a Angola
Alejandro Ruiz
Después de cuatro días concentrados en Alicante, los tres primeros días en Algorfa y este jueves en el Martínez Valero, la selección argentina abandona la provincia. El combinado albiceleste, con Leo Messi a la cabeza, ya está en el continente africano, más concretamente en Angola, donde este viernes 14 de noviembre, a las 17 horas (horario peninsular), jugará un partido amistoso preparatorio para el Mundial del próximo verano.
Antes de abandonar la provincia en la que podría haber sido su última aparición futbolística en España, el 8 veces ganador del Balón de Oro ha querido mandar un mensaje a todos los aficionados que han seguido la hoja de ruta argentina a lo largo de estos cuatro días. "Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona", ha publicado el astro a través de sus redes sociales, en un mensaje acompañado de imágenes suyas saludando al público este jueves, en el Martínez Valero.
En un 'post' con miles de reacciones tanto en X como en Instagram, Messi también ha dado las "gracias a todos los que vinieron hoy", que han sido más de 20.000 dentro del estadio... pero también centenares de aficionados que se han quedado en los aledaños al no conseguir entrada.
"Había muchísimos argentinos también!!!", ha añadido en su mensaje sobre los seguidores de la albiceleste. Para finalizar la publicación, el '10' argentino se ha acordado de todos los alicantinos que han estado en el estadio y coreado su nombre en repetidas ocasiones, tanto este jueves como a lo largo de la semana: "Siempre es un gusto volver a verlos!!".
